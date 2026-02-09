Народного депутата Анатолія Гунька посадили на чотири роки за корупцію

4 роки позбавлення волі: АП ВАКС частково змінила вирок діючому народному депутату.

Про це повідомила пресслужба АП ВАКС.

Йднеться про народного депутата Анатолія Гунька.

9 лютого 2026 року Апеляційна палата ВАКС завершила розгляд апеляційних скарг сторін захисту та прокурора на вирок ВАКС від 25.03.2025, яким діючого народного депутата України визнано винуватим у вчиненні ряду кримінальних правопорушень.

Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна та з позбавленням права обіймати певні категорії посад строком на 3 роки.

За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційну скаргу прокурора без задоволення, апеляційні скарги сторони захисту задовольнила частково. Вирок ВАКС змінено в частині правової кваліфікації дій обвинуваченого та призначення йому покарання.

Дії обвинуваченого перекваліфіковано на ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) та призначено йому покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із здійсненням функцій представника влади, строком на 3 роки. В іншій частині вирок залишено без змін.

Народного депутата України взято під варту в залі суду.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

Що відомо про справу Гунька

Як повідомляє, LB.ua, за версією обвинувачення, нардеп у змові зі своїм помічником Ігорем Калініченком та ще одним спільником вимагали та одержали від представника сільськогосподарської фірми "Агроформ-2019" частину неправомірної вигоди.

Хабар вимагали в обмін на дозвіл обробляти державні землі. При цьому за кожен гектар державної землі необхідно було сплатити 130 доларів. Загалом йшлося про 221 тисячу доларів, з яких необхідно було передати завдаток у 85 тисяч.

Щодо обвинуваченого Калініченка провадження було зупинене в листопаді 2024 року у звʼязку з його мобілізацією.

У грудні 2023 року НАБУ завершило розслідування по справі Гунька.

Після викриття Гунька "Слуга народу" виключила його з фракції.

Теги: нардеп, Гунько, арешт
