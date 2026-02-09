Народного депутата Анатолія Гунька посадили на чотири роки за корупцію





Про це повідомила пресслужба АП ВАКС.



Йднеться про народного депутата Анатолія Гунька.



9 лютого 2026 року Апеляційна палата ВАКС завершила розгляд апеляційних скарг сторін захисту та прокурора на вирок ВАКС від 25.03.2025, яким діючого народного депутата України визнано винуватим у вчиненні ряду кримінальних правопорушень.



Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна та з позбавленням права обіймати певні категорії посад строком на 3 роки.



За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційну скаргу прокурора без задоволення, апеляційні скарги сторони захисту задовольнила частково. Вирок ВАКС змінено в частині правової кваліфікації дій обвинуваченого та призначення йому покарання.



Дії обвинуваченого перекваліфіковано на ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) та призначено йому покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із здійсненням функцій представника влади, строком на 3 роки. В іншій частині вирок залишено без змін.



Народного депутата України взято під варту в залі суду.



Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.



Що відомо про справу Гунька



Як повідомляє, Ігорем Калініченком та ще одним спільником вимагали та одержали від представника сільськогосподарської фірми "Агроформ-2019" частину неправомірної вигоди.



Хабар вимагали в обмін на дозвіл обробляти державні землі. При цьому за кожен гектар державної землі необхідно було сплатити 130 доларів. Загалом йшлося про 221 тисячу доларів, з яких необхідно було передати завдаток у 85 тисяч.



Щодо обвинуваченого Калініченка провадження було зупинене в листопаді 2024 року у звʼязку з його мобілізацією.



У грудні 2023 року НАБУ завершило розслідування по справі Гунька.



Після викриття Гунька "Слуга народу" виключила його з фракції.

