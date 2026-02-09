Народного депутата Анатолія Гунька посадили на чотири роки за корупцію
Сьогодні, 16:02
4 роки позбавлення волі: АП ВАКС частково змінила вирок діючому народному депутату.
Про це повідомила пресслужба АП ВАКС.
Йднеться про народного депутата Анатолія Гунька.
9 лютого 2026 року Апеляційна палата ВАКС завершила розгляд апеляційних скарг сторін захисту та прокурора на вирок ВАКС від 25.03.2025, яким діючого народного депутата України визнано винуватим у вчиненні ряду кримінальних правопорушень.
Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна та з позбавленням права обіймати певні категорії посад строком на 3 роки.
За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційну скаргу прокурора без задоволення, апеляційні скарги сторони захисту задовольнила частково. Вирок ВАКС змінено в частині правової кваліфікації дій обвинуваченого та призначення йому покарання.
Дії обвинуваченого перекваліфіковано на ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) та призначено йому покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із здійсненням функцій представника влади, строком на 3 роки. В іншій частині вирок залишено без змін.
Народного депутата України взято під варту в залі суду.
Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.
Що відомо про справу Гунька
Як повідомляє, LB.ua, за версією обвинувачення, нардеп у змові зі своїм помічником Ігорем Калініченком та ще одним спільником вимагали та одержали від представника сільськогосподарської фірми "Агроформ-2019" частину неправомірної вигоди.
Хабар вимагали в обмін на дозвіл обробляти державні землі. При цьому за кожен гектар державної землі необхідно було сплатити 130 доларів. Загалом йшлося про 221 тисячу доларів, з яких необхідно було передати завдаток у 85 тисяч.
Щодо обвинуваченого Калініченка провадження було зупинене в листопаді 2024 року у звʼязку з його мобілізацією.
У грудні 2023 року НАБУ завершило розслідування по справі Гунька.
Після викриття Гунька "Слуга народу" виключила його з фракції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила пресслужба АП ВАКС.
Йднеться про народного депутата Анатолія Гунька.
9 лютого 2026 року Апеляційна палата ВАКС завершила розгляд апеляційних скарг сторін захисту та прокурора на вирок ВАКС від 25.03.2025, яким діючого народного депутата України визнано винуватим у вчиненні ряду кримінальних правопорушень.
Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна та з позбавленням права обіймати певні категорії посад строком на 3 роки.
За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційну скаргу прокурора без задоволення, апеляційні скарги сторони захисту задовольнила частково. Вирок ВАКС змінено в частині правової кваліфікації дій обвинуваченого та призначення йому покарання.
Дії обвинуваченого перекваліфіковано на ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) та призначено йому покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із здійсненням функцій представника влади, строком на 3 роки. В іншій частині вирок залишено без змін.
Народного депутата України взято під варту в залі суду.
Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.
Що відомо про справу Гунька
Як повідомляє, LB.ua, за версією обвинувачення, нардеп у змові зі своїм помічником Ігорем Калініченком та ще одним спільником вимагали та одержали від представника сільськогосподарської фірми "Агроформ-2019" частину неправомірної вигоди.
Хабар вимагали в обмін на дозвіл обробляти державні землі. При цьому за кожен гектар державної землі необхідно було сплатити 130 доларів. Загалом йшлося про 221 тисячу доларів, з яких необхідно було передати завдаток у 85 тисяч.
Щодо обвинуваченого Калініченка провадження було зупинене в листопаді 2024 року у звʼязку з його мобілізацією.
У грудні 2023 року НАБУ завершило розслідування по справі Гунька.
Після викриття Гунька "Слуга народу" виключила його з фракції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Російська атака: мер Нововолинська розповів про ситуацію з водою, теплом та світлом у місті
Сьогодні, 17:00
На Запоріжжі загинув військовий з Волині Анатолій Краглик
Сьогодні, 16:28
Народного депутата Анатолія Гунька посадили на чотири роки за корупцію
Сьогодні, 16:02
На благодійному заході біля Луцька зібрали більше 2 мільйонів гривень для Матвія Колядюка
Сьогодні, 15:37