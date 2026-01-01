На благодійному заході біля Луцька зібрали більше 2 мільйонів гривень для Матвія Колядюка





На благодійному заході організували аукціон з дороговартісними лотами: рукавички боксера Олександра Усика, футболка футболіста Андрія Шевченка, мʼяч з підписом всесвітньо відомого футболіста Рональдіньо та чимало витворів мистецтва – годинники, картини тощо. Завдяки аукціону вдалося зібрати 2 мільйони 188 тисяч гривень.



Ведучим заходу був Андрій Джеджула, а виступали перед публікою гумористична команда «VIP Тернопіль».



Організаторкою заходу була власниця Центру естетичної медицини Оксана Коротка та власник компанії «Intertrade» Тарас Карвіна.



Найдорожчими лотами стали рукавички Усика та мʼяч з підписом Рональдіньо – їх викупили за 7 тисяч доларів кожен. Також чималу суму вдалося виручити за картину «Фенікс» – 6 тисяч 200 доларів.



«Люди, які прийшли, підтримали, долучилися коштами – ви неймовірні! Дякуємо окремо організаторам! Це величезна праця! Також чимало місцевих блогерів підтримали цей захід медійно і розголосом. Ми раді, що бізнес долучається і все більше людей чує про Матвійка. Вірю, що врятуємо дитину разом», – розповів у своїй соціальних мережах один з організаторів збору, власник будівельної компанії «Сімейна Фортеця» Олександр Князєв.



До слова, луцькі бізнесмени, блогери та всеукраїнські інфлюенсери обʼєдналися, щоб урятувати життя волинянина Матвія Колядюка. Задля його порятунку організували благодійний збір, ціль якого – 2,9 мільйона доларів.

Рукавички Олександра Усика. Один з лотів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 лютого, у ресторані Gosti, відбувся благодійний захід для порятунку хворого 5-річного волинянина Матвія Колядюка . У хлопчика – рідкісне генетичне захворювання мʼязова дистрофія Дюшена. Для його порятунку потрібно зібрати 2,9 мільйона доларів.На благодійному заході організували аукціон з дороговартісними лотами: рукавички боксера, футболка футболіста, мʼяч з підписом всесвітньо відомого футболістата чимало витворів мистецтва – годинники, картини тощо. Завдяки аукціону вдалося зібрати 2 мільйони 188 тисяч гривень.Ведучим заходу був, а виступали перед публікою гумористична команда «VIP Тернопіль».Організаторкою заходу була власниця Центру естетичної медицинита власник компанії «Intertrade»Найдорожчими лотами стали рукавички Усика та мʼяч з підписом– їх викупили за 7 тисяч доларів кожен. Також чималу суму вдалося виручити за картину «Фенікс» – 6 тисяч 200 доларів.«Люди, які прийшли, підтримали, долучилися коштами – ви неймовірні! Дякуємо окремо організаторам! Це величезна праця! Також чимало місцевих блогерів підтримали цей захід медійно і розголосом. Ми раді, що бізнес долучається і все більше людей чує про Матвійка. Вірю, що врятуємо дитину разом», – розповів у своїй соціальних мережах один з організаторів збору, власник будівельної компанії «Сімейна Фортеця»До слова, луцькі бізнесмени, блогери та всеукраїнські інфлюенсери обʼєдналися, щоб урятувати життя волинянина Матвія Колядюка. Задля його порятунку організували благодійний збір, ціль якого – 2,9 мільйона доларів. За донат від 500 гривень на банку збору, розігруватимуть квартиру від «Сімейної Фортеці» , автівки, злитки золота, 10 бойлерів, 5 тисяч доларів готівкої та інші дороговартістні призи. Розіграш проводитимуть офіційні представники Монобанку після закриття усієї суми збору. Долучитися своїм донатом можна тут – банка збору

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію