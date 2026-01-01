У Луцьку на аукціоні продали м’яч з підробленим автографом Роналдінью за 7 тисяч доларів - військовий

Володимир Бакулін заявив, що на благодійному аукціоні 7 лютого, у ресторані Gosti продали м’яч із підробленим автографом легендарного бразильського футболіста Роналдінью, видавши його за оригінал.



Про це він повідомив у своєму



За словами Бакуліна, оригінальний м’яч із підписом Роналдінью належить саме йому та мав бути проданий на благодійному аукціоні для збору коштів на підтримку батальйону безпілотних систем 100-ї окремої механізованої бригади.



Він розповів, що його сестра Настя, яка працює в готелі на Мальті, де зупинявся футболіст, особисто звернулася до Роналдінью та пояснила, що її брати воюють, а м’яч планують продати на благодійність. Футболіст підтримав ідею, підписав м’яч і побажав успіхів українським військовим.





Втім, згодом Володимир Бакулін дізнався із соцмереж, що сторонні люди продали на іншому аукціоні «м’яч з автографом Роналдінью» за 7 тисяч доларів, збираючи кошти на лікування Матвія Колядюка.



«Оригінал досі знаходиться в мене. Я маю докази його походження — на фото моя сестра Настя з Роналдінью в момент, коли він підписує м’яч. Неозброєним оком видно, що той м’яч, який продали, — невміло зроблена копія», — зазначив військовий.



Бакулін наголосив, що підтримує благодійні ініціативи, однак не може погодитись із використанням підробок і привласненням його речі.



Згодом він повідомив, що поспілкувався з організаторами аукціону. За їхніми словами, вони не знали, що м’яч є копією. Водночас, як стверджує військовий, про підробку був обізнаний лише один зі співорганізаторів — Юрій Терещук.



Володимир Бакулін у коментарі для «ВолиньPost» пояснив, що один зі співорганізаторів заходу Юрій Терещук, з яким він знайомий, справді просив надати оригінальний м’яч для аукціону, однак військовий відмовив, оскільки планував використати його в іншій благодійній ініціативі на потреби свого підрозділу.



Редакція «ВолиньPost» намагалася зв’язатися з Юрієм Терещуком, однак на момент публікації матеріалу він не відповідав на телефонні дзвінки. Водночас редакція готова надати можливість Юрію Терещуку викласти свою позицію або надати коментар у разі звернення.



Нагадаємо, 7 лютого,

