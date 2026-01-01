Пояснили, чому на Волині світло подають лише шість годин на добу





Електроенергію споживачам подають лише шість годин на добу, не більше двох годин за раз, пише



АЕС зменшили потужність



За оновленими графіками відключень, які почали діяти після обстрілу у суботу, 7 лютого, волиняни отримують електроенергію сумарно близько шести годин на добу. Відключення відбуваються через значний дефіцит потужності в енергосистемі.



Після ударів по критичній інфраструктурі у восьми областях України, усі АЕС на підконтрольній території зменшили потужність. Через це в енергосистемі виник дефіцит, а в більшості регіонів почали запроваджувати аварійні графіки відключення.



Аварійно-відновлювальні роботи тривають, пріоритет надають заживленню об’єктів критичної інфраструктури, повідомляють в Міненерго.



Яка ситуація у містах



На Волині росіяни двічі влучили в енергооб’єкт у Нововолинську, наразі понад 80 тисяч абонентів Нововолинської громади та навколишніх сіл залишилися без електроенергії.



Складна ситуація з електроенергією і у Львові. Міська влада повідомляє, що електропостачання в місті обмежене, однак світлофори працюють на автономному живленні, частина котелень та насосних станцій переведені на генератори. Споживачам світло подають на 4—5 годин на добу.



Мер міста Андрій Садовий зазначив, що попри знеструмлення, мобільний зв’язок та насосні станції, які забезпечують водопостачання у місті, працюють.



У Києві через наслідки масованих атак по енергетичній інфраструктурі мешканці отримують електроенергію в середньому на півтори-дві години. Міська влада доручила забезпечити роботу пунктів обігріву з теплом, електрикою та живленням від генераторів, зокрема з можливістю підзарядки пристроїв і перебування в нічний час.

