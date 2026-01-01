Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 10 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 10 лютого
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17° морозу, вдень 2-4° морозу.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18° морозу, вдень 1-6° морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 10 лютого
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17° морозу, вдень 2-4° морозу.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18° морозу, вдень 1-6° морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На війні загинув Герой з Волині Павло Маєвський
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 10 лютого
Сьогодні, 20:00
Пояснили, чому на Волині світло подають лише шість годин на добу
Сьогодні, 19:05
Дві тисячі доларів пропонував прикордоннику 24-річний волинянин, аби виїхати з України
Сьогодні, 18:09
У Луцьку на аукціоні продали м’яч з підробленим автографом Роналдінью за 7 тисяч доларів - військовий
Сьогодні, 17:59