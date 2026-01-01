Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 10 лютого





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 10 лютого



Луцьк



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17° морозу, вдень 2-4° морозу.



Область



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18° морозу, вдень 1-6° морозу.

