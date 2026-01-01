На війні загинув Герой з Волині Павло Маєвський

Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув молодший сержант(12.07.1977 р.н.) з Ківерцівської громади.Про це повідомили у Ківерцівській громаді.Павло був людиною щирої душі та надзвичайної доброти. Навчався у Ківерцівській ЗОШ № 1, здобув фах автослюсаря та вищу юридичну освіту в МАУП. Багато хто в місті знав його як успішного підприємця та відповідальну людину, яка працювала на ТОВ «Волиньагропродукт».Окрім професіоналізму, Павла цінували за його рідкісні людські якості. Він був надзвичайно вірним та надійним другом, завжди готовим підставити плече у важку хвилину. Його поважали за чесність, відкритість та вміння підтримати добрим словом. Для багатьох він був не просто колегою чи знайомим, а справжнім товаришем, на якого можна було покластися в будь-якій ситуації.З початком повномасштабного вторгнення Павло не залишився осторонь. Служив інспектором прикордонної служби, був механіком-водієм у складі 11 прикордонного загону. Життя воїна обірвалося 07 лютого 2026 року в районі населеного пункту Вовчанські Хутори під час ведення бойових дій за нашу свободу.У громаді висловили співчуття мамі захисника Марії Володимирівні, дочці Валерії, сестрі Тамілі та брату Станіславу.Про дату зустрічі траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково.