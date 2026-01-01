На Волині п'яна титулована спортсменка до смерті побила пенсіонера: що вирішив суд





Про це



Обвинуваченою виявилася титулована легкоатлетка, майстер спорту міжнародного класу та призерка Паралімпійських ігор.



Події розгорталися 22-го липня 2024-го року в селищі Іваничі. Близько 16-ї години у сквері на вулиці Залізничній між обвинуваченою та потерпілим виник раптовий конфлікт. Жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння.



Як встановив суд, спочатку вона, сидячи на лавці, вдарила чоловіка ногою в тулуб. Коли потерпілий намагався відсісти на сусідню лавку, агресія не вщухла. Спортсменка підійшла до нього та завдала не менше 18 ударів руками й ногами в область голови та тулуба.



Наслідки побиття виявилися жахливими. У чоловіка діагностували поєднану тупу травму тіла: переломи 5, 6 та 7 ребер, розрив селезінки та стінки тонкого кишківника, перелом виличної кістки, чисельні крововиливи та забиття внутрішніх органів. Лікарі десять днів боролися за життя потерпілого, проте 2-го серпня 2024-го року він помер у реанімації Нововолинської лікарні. Експертиза підтвердила прямий зв’язок між травмами та смертю.



Особа засудженої викликає особливий резонанс. У матеріалах справи зазначено, що вона – видатна спортсменка з великим переліком досягнень: бронзова призерка Паралімпійських ігор у Лондоні (2012) у штовханні ядра, кавалер ордена княгині Ольги III ступеня, багаторазова чемпіонка Європи та призерка чемпіонатів світу.



Попри зіркове минуле, реальність жінки виявилася значно похмурішою: вона не мала постійного місця проживання, ніде не працювала і вже мала проблеми з законом. Зокрема, на момент вчинення вбивства вона перебувала під іспитовим строком за крадіжку.



Судово-психіатрична експертиза встановила, що засуджена має легку розумову відсталість, обтяжену алкогольною залежністю. Проте фахівці дійшли висновку, що вона усвідомлювала свої дії та могла керувати ними під час нападу. Обтяжуючими обставинами стали стан сп’яніння та похилий вік жертви.



Враховуючи сукупність злочинів та невідбуте попереднє покарання, суд призначив обвинуваченій остаточне покарання у вигляді 5 років та 6 місяців позбавлення волі. Термін відбування покарання рахується з моменту затримання – 6-го вересня 2024-го року.

