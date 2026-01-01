На Волині 14 класів у 8 школах перевели на дистанційку через захворюваність на грип та ГРВІ





Епідемічна ситуація в області залишається стабільною та контрольованою, повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб. Інтенсивність епідемічного процесу оцінюють як низьку, водночас рівень захворюваності досяг епідемічного порогу, передає



У закладах загальної середньої освіти почали запроваджувати обмежувальні заходи. Станом на 9 лютого на дистанційному навчанні перебувають учні 14 класів у 8 закладах освіти Луцького району.



З 2 по 8 лютого на грип, ГРВІ та COVID-19 у Волинській області захворіли 5 914 осіб. Це на 33% більше, ніж тижнем раніше, коли зафіксували 4 447 випадків. На COVID-19 захворіло 10 людей.



Діти становлять 56% від загальної кількості хворих. До лікарень госпіталізували 146 людей, з них 54% — діти. Летальних випадків не зафіксували.



За інформацією вірусологічної лабораторії Центру, на території області циркулюють віруси грипу А (Н3), парагрипу, респіраторно-синцитіальний вірус, риновіруси, аденовіруси, бокавірус та COVID-19.



Як вберегтися від зараження ГРВІ, грипом та COVID-19:



вакцинуйтеся (особливо це важливо людям із груп ризику);



уникайте тісних контактів із людьми з ознаками захворювання;



регулярно мийте руки або користуйтеся антисептиками;



дотримуйтеся респіраторної гігієни (кашляйте та чхайте у серветку або лікоть);



регулярно провітрюйте приміщення та робіть вологе прибирання;



у разі появи симптомів ГРВІ залишайтеся вдома та звертайтеся до сімейного лікаря.

