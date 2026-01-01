На виїзді з Луцька збудують новий торговий центр: що відомо?





Така інформація вказана в оголошенні на популярному маркетплейсі OLX, передає



Згідно з оприлюдненими рендерами, це буде одноповерхова будівля з кількома корпусами. Головною особливістю проєкту є сучасний фасад із панорамними вітринами. Майбутній торговий центр матиме власну приватизовану земельну ділянку та велику парковку для відвідувачів.



Загальна площа становить 266 квадратних метри. Об’єкт обладнають усіма необхідними комунікаціями, зокрема індивідуальним електроопаленням, централізованим водопостачанням та каналізацією, а також зручним асфальтованим під'їздом. Поруч уже сформована потужна інфраструктура, а саме житлові квартали, офісні центри, аптеки, житлові масиви, супермаркети та відділення пошти.



Вартість квадратного метра у новому ТЦ, який нині на етапі будівництва, стартує від 2950 доларів.

