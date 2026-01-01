У Луцьку автобуси досі їздять з російською мовою на табличках: що коїться





Так, лучанин Олександр розповів, що часто буває у районі залізничного вокзалу та звернув увагу на те, що багато транспортних засобів мають маршрутні таблички зі згадкою локації російською мовою, передає



«Часто тут буваю і бачу ці автобуси. На табличках досі пишуть: "ЖД вокзал", – як так? Війна триває, транспортний вузол – сюди потягами приїжджають люди і бачать автобуси з табличками російською мовою – це ж обличчя міста. Так не має бути», – наголошує чоловік.



Його думку поділяє і містянка Наталя:



«Щодня їжджу з цієї зупинки і не перестаю дивуватися. Таблички наче й українською, а "ЖД вокзал" буде написано російською – позор і ніхто не бачить, щоб замінити».



Журналісти сайту «Конкурент» вирішили провести дослідження та розібратись у ситуації.



Загалом їм вдалося виявити кілька маршрутних рейсів, автобуси яких досі мають згадку залізничного вокзалу російською.



Серед них:



Луцьк – Рожище – Вишеньки,

Луцьк – Рожище – Пожарки,

Луцьк – Рожище – Топільне,

Луцьк – Рожище – Ольганівка.



Варто зазначити, що такі проблеми з табличками не у всіх автобусів, які курсують від залізничного вокзалу. Багато з них мають позначення маршрутів українською.



Журналісти звернулись до відділу транспорту Волинської ОВА та запитали, чи мають право перевізники використовувати таблички із написами російською.



Заступниця керівника відділу Тетяна Матвійчук зазначила, що такого не має бути і про ці випадки вона не знала:



«Мають замінити обов’язково, має бути лише українська мова. Я зараз на це зверну увагу і обдзвоню перевізників. Просто мені про цей випадок було невідомо, але це обов’язково має бути виправлено».



За її словами, таблички мають бути прописані державною мовою, що підтверджують і правила.



Згідно з пунктом 27 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту у разі здійснення міських та приміських перевезень на передньому трафареті розміщується інформація про номер маршруту і найменування початкового та кінцевого пунктів.



При цьому, тільки у разі здійснення міжнародних перевезень інформація подається двома мовами у два рядки: верхній – українською, нижній – мовою держави, до якої здійснюється перевезення.



Як бачимо, попри 12 років війни з росією та затверджені державою норми і правила у Луцьку досі можна зустріти маршрутні таблички з написами російською. Перевізникам варто звернути увагу на інформаційні показники своїх транспортних засобів та замінити їх.

