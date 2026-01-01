Дві тисячі доларів пропонував прикордоннику 24-річний волинянин, аби виїхати з України
Сьогодні, 18:09
Дві тисячі доларів пропонував прикордоннику житель Волині, аби виїхати з України.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Оперативні співробітники ВВВБ по 6-му прикордонному загону ГВЗ ВВБ «Захід» спільно зі представниками міграційної поліції та слідчими ГУНП України у Волинській області задокументували спробу надання неправомірної вигоди прикордоннику в пункті пропуску для залізничного сполучення «Ягодин».
24-річний житель Ковельського району, не маючи законних підстав для виїзду з України, спробував домовитися з інспектором про безперешкодний пропуск. За сприяння у незаконному перетині українсько-польського кордону чоловік запропонував прикордоннику 2 000 доларів США.
Правопорушника затримали під час передачі коштів охоронцю кордону, який маючи нульову толерантність до корупції, відмовився від цієї пропозиції та поінформував відповідні служби.
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком 60 діб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Оперативні співробітники ВВВБ по 6-му прикордонному загону ГВЗ ВВБ «Захід» спільно зі представниками міграційної поліції та слідчими ГУНП України у Волинській області задокументували спробу надання неправомірної вигоди прикордоннику в пункті пропуску для залізничного сполучення «Ягодин».
24-річний житель Ковельського району, не маючи законних підстав для виїзду з України, спробував домовитися з інспектором про безперешкодний пропуск. За сприяння у незаконному перетині українсько-польського кордону чоловік запропонував прикордоннику 2 000 доларів США.
Правопорушника затримали під час передачі коштів охоронцю кордону, який маючи нульову толерантність до корупції, відмовився від цієї пропозиції та поінформував відповідні служби.
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком 60 діб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Пояснили, чому на Волині світло подають лише шість годин на добу
Сьогодні, 19:05
Дві тисячі доларів пропонував прикордоннику 24-річний волинянин, аби виїхати з України
Сьогодні, 18:09
У Луцьку на аукціоні продали м’яч з підробленим автографом Роналдінью за 7 тисяч доларів - військовий
Сьогодні, 17:59
Російська атака: мер Нововолинська розповів про ситуацію з водою, теплом та світлом у місті
Сьогодні, 17:00
На Запоріжжі загинув військовий з Волині Анатолій Краглик
Сьогодні, 16:28