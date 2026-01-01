Дві тисячі доларів пропонував прикордоннику 24-річний волинянин, аби виїхати з України

Дві тисячі доларів пропонував прикордоннику житель Волині, аби виїхати з України.Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.Оперативні співробітники ВВВБ по 6-му прикордонному загону ГВЗ ВВБ «Захід» спільно зі представниками міграційної поліції та слідчими ГУНП України у Волинській області задокументували спробу надання неправомірної вигоди прикордоннику в пункті пропуску для залізничного сполучення «Ягодин».24-річний житель Ковельського району, не маючи законних підстав для виїзду з України, спробував домовитися з інспектором про безперешкодний пропуск. За сприяння у незаконному перетині українсько-польського кордону чоловік запропонував прикордоннику 2 000 доларів США.Правопорушника затримали під час передачі коштів охоронцю кордону, який маючи нульову толерантність до корупції, відмовився від цієї пропозиції та поінформував відповідні служби.Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком 60 діб.