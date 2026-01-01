Переселенець з Луганщини готував координати для російських обстрілів по Волині, Рівненщині та Тернопільщині

СБУ викрила коригувальника російського гру на підготовці обстрілів одразу 3-х регіонів України.Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.Контррозвідка Служби безпеки затримала агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який готував координати для повітряних атак рашистів по Волинській, Рівненській та Тернопільській областях.Як встановило розслідування, він намагався виявити і передати ворогу геолокації енергетичної та авіаційної інфраструктури, по яких окупанти планували нову серію ракетних атак.Також у полі зору агента перебували вежі мобільного зв’язку та ключові об’єкти Укрзалізниці з найбільшою інтенсивністю руху вантажних ешелонів.Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його розвідактивності, задокументували його і затримали за місцем проживання.За даними слідства, наведенням російських обстрілів займався завербований ворогом 42-річний переселенець з Луганщини. Щоб отримати «бронь» від мобілізації він влаштувався до критично важливого підприємства регіону.До уваги російських спецслужб він потрапив через родича, який проживає на тимчасово окупованій території України.Після дистанційного вербування агент почав об’їжджати на власному авто західні регіони України із ввімкненим відеореєстратором, де фіксував геолокації стратегічних об’єктів. Відзняті відео з об'єктами, зрадник пересилав куратору з гру.Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами його розвідвилазок та контактів з куратором від гру рф, особу якого вже встановлено контррозвідкою СБУ.Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.