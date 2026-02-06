З понеділка в Україні знову – до 23° морозу





Про це пише



7-8 лютого в північній частині сніг, температура вночі та вдень 7 лютого 1-8° морозу, 8 лютого 5-10° морозу. На решті території сніг та дощ, 7 лютого у центральних та східних областях ожеледь, на Прикарпатті, Закарпатті, півдні та сході країни подекуди туман.



Температура вночі та вдень від 4° морозу до 4° тепла (вдень на Закарпатті та в Криму 7 лютого 6-11° тепла, 8 лютого 1-7 тепла).



У суботу в Києві очікується сніг, вдень 2-4°, вночі 6-8° морозу, вітер північно-східний, 5-10 м/c. В неділю у столиці впродовж доби невеликий сніг кількість, від 6° до 8° морозу, вітер північний, 5-10 м/c.



9 лютого вночі в Україні, крім півночі та більшості центральних областей, вдень у східній частині невеликий сніг. Температура вночі 10-15° морозу, у північній частині 15-20°, місцями 23°, вдень 8-13° морозу; на півдні та південному сході країни вночі 4-9° морозу, вдень 2-7° морозу, в Криму близько 0°; на Закарпатті вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла.



На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північний, 3-10 м/с.



У понеділок в Києві вночі сніг, 15-17° морозу, вдень без опадів, 10-12° морозу, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

