Чверть усіх боїв на фронті - це український наступ, - Сирський





Як повідомляє Олександр Сирський сказав журналістам.



За словами Сирського, Сили оборони України активно здійснюють наступальні та контрнаступальні дії. На окремих ділянках близько чверті бойових зіткнень становлять саме дії українських підрозділів у наступі.



"Їхня мета - утримувати противника в постійній напрузі, завдавати йому втрат і не допустити просування вперед", - розповів головком.



Він додав, що така тактика дає результат, адже "у січні противник не досяг жодних суттєвих оперативних успіхів".



Ситуація на фронті



За даними Генштабу, протягом минулої доби, 5 лютого, на фронті зафіксовано 152 бойових зіткнення. Найбільш напруженою залишається лінія оборони на Гуляйпільському та Покровському напрямках.



Так, нещодавно російські війська здійснили механізований штурм села Гришине на Покровському напрямку, проте Сили оборони України відбили атаку, знищивши ворожу бронетехніку та ліквідувавши окупантів.



А на Придніпровському напрямку Сили оборони України зупинили спробу ворога висадитися на острів Круглик у Херсонській області.



Вчора постпред США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Вашингтон надаватиме Києву наступальну зброю до тих пір, поки не буде підписано мирну угоду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Близько чверті бойових зіткнень на фронті становлять саме дії українських підрозділів у наступі.Як повідомляє РБК-Україна , про це головнокомандувач ЗСУсказав журналістам.За словами Сирського, Сили оборони України активно здійснюють наступальні та контрнаступальні дії. На окремих ділянках близько чверті бойових зіткнень становлять саме дії українських підрозділів у наступі."Їхня мета - утримувати противника в постійній напрузі, завдавати йому втрат і не допустити просування вперед", - розповів головком.Він додав, що така тактика дає результат, адже "у січні противник не досяг жодних суттєвих оперативних успіхів".За даними Генштабу, протягом минулої доби, 5 лютого, на фронті зафіксовано 152 бойових зіткнення. Найбільш напруженою залишається лінія оборони на Гуляйпільському та Покровському напрямках.Так, нещодавно російські війська здійснили механізований штурм села Гришине на Покровському напрямку, проте Сили оборони України відбили атаку, знищивши ворожу бронетехніку та ліквідувавши окупантів.А на Придніпровському напрямку Сили оборони України зупинили спробу ворога висадитися на острів Круглик у Херсонській області.Вчора постпред США при НАТОзаявив, що Вашингтон надаватиме Києву наступальну зброю до тих пір, поки не буде підписано мирну угоду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію