Волиняни віддадуть останню шану Герою Андрію Ніфаці

В Устилузі на Волині громада сьогодні, 6 лютого, проведе в останню путь полеглого військовослужбовця Андрія Ніфаку.

Про це у фейсбуці повідомила Устилузька міськрада.

Як ідеться у повідомленні, 6 лютого 2026 року до громади прибуде кортеж з тілом військовослужбовця — Ніфаки Андрія Андрійовича (25.01.1978 р.н.), який помер 1 січня 2026 року у Павлограді на Дніпропетровщині.

О 12:40 год траурний кортедж вирушить з Володимира за маршрутом: вул.Шпитальна — вул. Ковельська — вул. Данила Галицького — м. Устилуг та прибуде до Свято-Вознесенського храму, де розпочнеться чин відспівування померлого.

Після завершення богослужіння жалобний кортедж прямуватиме до кладовища села Хотячів.

«Просимо жителів громади провести в останню путь померлого військовослужбовця. Щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам’ять і вічний спокій», - закликали у міськраді.

