Росія витрачає на війну проти України половину бюджету, - розвідка Німеччини

військові витрати росії суттєво перевищують офіційно заявлені й фактично досягли половини федерального бюджету.



До такого



За оцінками BND, фактичні витрати на війну та оборону в останні роки були приблизно на 66% вищими за офіційні показники, навіть з урахуванням засекречених статей.



Якщо застосувати класифікацію НАТО, яка включає до оборонних витрат також будівельні проєкти, ІТ-послуги та соціальне забезпечення військових, то у 2025 році росія витратила близько 250 млрд євро замість задекларованих 150 млрд.



Таким чином, військова машина поглинула близько половини російського бюджету та близько 10% ВВП.



Для порівняння: у 2024 році реальні військові витрати, за стандартами НАТО, становили близько 200 млрд євро — на 62 млрд більше, ніж за російською бюджетною класифікацією. У 2023 році при офіційних витратах у 82 млрд євро реальні сягали 136 млрд, а у 2022-му — 106 млрд євро проти задекларованих 64 млрд.



У BND наголошують, що ці кошти спрямовуються не лише на війну проти України, а й на подальше нарощування та модернізацію військового потенціалу росії, зокрема поблизу східного флангу НАТО.

