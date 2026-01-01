На Донеччині поліг нацгвардієць Микола Мандзюк із Луцька

Неподалік Ямполя на Донеччині обірвалося життя військовослужбовця Національної гвардіїз Луцька.Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова«На жаль, маємо ще одну втрату», - зазначив міський голова.За його словами, Мандзюк Микола Іванович (24.11.1978 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини Національної гвардії України на посаду стрільця (помічника кулеметника) 2 відділення 2 стрілецького взводу 2 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону.Солдат 27 січня 2026 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана Герою!» - зазначив Ігор Поліщук.