На Донеччині поліг нацгвардієць Микола Мандзюк із Луцька
Сьогодні, 11:17
Неподалік Ямполя на Донеччині обірвалося життя військовослужбовця Національної гвардії Миколи Мандзюка з Луцька.
Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще одну втрату», - зазначив міський голова.
За його словами, Мандзюк Микола Іванович (24.11.1978 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини Національної гвардії України на посаду стрільця (помічника кулеметника) 2 відділення 2 стрілецького взводу 2 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону.
Солдат 27 січня 2026 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана Герою!» - зазначив Ігор Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще одну втрату», - зазначив міський голова.
За його словами, Мандзюк Микола Іванович (24.11.1978 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини Національної гвардії України на посаду стрільця (помічника кулеметника) 2 відділення 2 стрілецького взводу 2 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону.
Солдат 27 січня 2026 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана Герою!» - зазначив Ігор Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Донеччині поліг нацгвардієць Микола Мандзюк із Луцька
Сьогодні, 11:17
15 років тюрми: волинянин, який неодноразово ґвалтував 11-річну доньку, хотів оскаржити вирок
Сьогодні, 10:27