Стало відомо, коли відкриють ветеранський хаб у Луцьку на Конякіна





Про це пише



Будівництво у четвер, 5 лютого, відвідала міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова, повідомила Луцька міська рада.



Нагадаємо, хаб будують на вул. Конякіна. Луцьк став одним із кількох обласних центрів, які перемогли у конкурсі від Міністерства у справах ветеранів на будівництво нових хабів. На зведення нового приміщення 63 млн грн виділила держава, а 30 млн грн співфінансуватиме міський бюджет.



За словами Калмикової, будівництво відбувається відповідно до затверджених графіків.



Що має бути у хабі:



спортивна і тренажерна зали;



дитячий куточок;



кав’ярня;



коворкінг;



конференц-зал.



Планують, що простір працюватиме не лише як локація для заходів, а і як місце для спілкування та відпочинку.



Стан готовності об’єкта наразі оцінюють у 50% або й більше. Відкриття планують у найближчі місяці — орієнтовно в травні–червні, залежно від погодних умов.



Після відкриття ветерани та члени їхніх родин зможуть отримувати адміністративні й соціальні послуги, консультації, а також організовувати тренінги та інші заходи.



До слова, раніше завершити будівництво планували до кінця 2025 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку будівництво державного ветеранського простору виконали щонайменше наполовину. Роботи планують завершити навесні або ж на початку літа.Про це пише misto.media Будівництво у четвер, 5 лютого, відвідала міністерка у справах ветеранів України, повідомила Луцька міська рада.Нагадаємо, хаб будують на вул. Конякіна. Луцьк став одним із кількох обласних центрів, які перемогли у конкурсі від Міністерства у справах ветеранів на будівництво нових хабів. На зведення нового приміщення 63 млн грн виділила держава, а 30 млн грн співфінансуватиме міський бюджет.За словами Калмикової, будівництво відбувається відповідно до затверджених графіків.спортивна і тренажерна зали;дитячий куточок;кав’ярня;коворкінг;конференц-зал.Планують, що простір працюватиме не лише як локація для заходів, а і як місце для спілкування та відпочинку.Стан готовності об’єкта наразі оцінюють у 50% або й більше. Відкриття планують у найближчі місяці — орієнтовно в травні–червні, залежно від погодних умов.Після відкриття ветерани та члени їхніх родин зможуть отримувати адміністративні й соціальні послуги, консультації, а також організовувати тренінги та інші заходи.До слова, раніше завершити будівництво планували до кінця 2025 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію