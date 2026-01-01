Стало відомо, коли відкриють ветеранський хаб у Луцьку на Конякіна

Стало відомо, коли відкриють ветеранський хаб у Луцьку на Конякіна
У Луцьку будівництво державного ветеранського простору виконали щонайменше наполовину. Роботи планують завершити навесні або ж на початку літа.

Про це пише misto.media.

Будівництво у четвер, 5 лютого, відвідала міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова, повідомила Луцька міська рада.

Нагадаємо, хаб будують на вул. Конякіна. Луцьк став одним із кількох обласних центрів, які перемогли у конкурсі від Міністерства у справах ветеранів на будівництво нових хабів. На зведення нового приміщення 63 млн грн виділила держава, а 30 млн грн співфінансуватиме міський бюджет.

За словами Калмикової, будівництво відбувається відповідно до затверджених графіків.

Що має бути у хабі:

спортивна і тренажерна зали;

дитячий куточок;

кав’ярня;

коворкінг;

конференц-зал.

Планують, що простір працюватиме не лише як локація для заходів, а і як місце для спілкування та відпочинку.

Стан готовності об’єкта наразі оцінюють у 50% або й більше. Відкриття планують у найближчі місяці — орієнтовно в травні–червні, залежно від погодних умов.

Після відкриття ветерани та члени їхніх родин зможуть отримувати адміністративні й соціальні послуги, консультації, а також організовувати тренінги та інші заходи.

До слова, раніше завершити будівництво планували до кінця 2025 року.

