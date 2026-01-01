Стало відомо, коли відкриють ветеранський хаб у Луцьку на Конякіна
Сьогодні, 10:58
У Луцьку будівництво державного ветеранського простору виконали щонайменше наполовину. Роботи планують завершити навесні або ж на початку літа.
Про це пише misto.media.
Будівництво у четвер, 5 лютого, відвідала міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова, повідомила Луцька міська рада.
Нагадаємо, хаб будують на вул. Конякіна. Луцьк став одним із кількох обласних центрів, які перемогли у конкурсі від Міністерства у справах ветеранів на будівництво нових хабів. На зведення нового приміщення 63 млн грн виділила держава, а 30 млн грн співфінансуватиме міський бюджет.
За словами Калмикової, будівництво відбувається відповідно до затверджених графіків.
Що має бути у хабі:
спортивна і тренажерна зали;
дитячий куточок;
кав’ярня;
коворкінг;
конференц-зал.
Планують, що простір працюватиме не лише як локація для заходів, а і як місце для спілкування та відпочинку.
Стан готовності об’єкта наразі оцінюють у 50% або й більше. Відкриття планують у найближчі місяці — орієнтовно в травні–червні, залежно від погодних умов.
Після відкриття ветерани та члени їхніх родин зможуть отримувати адміністративні й соціальні послуги, консультації, а також організовувати тренінги та інші заходи.
До слова, раніше завершити будівництво планували до кінця 2025 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише misto.media.
Будівництво у четвер, 5 лютого, відвідала міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова, повідомила Луцька міська рада.
Нагадаємо, хаб будують на вул. Конякіна. Луцьк став одним із кількох обласних центрів, які перемогли у конкурсі від Міністерства у справах ветеранів на будівництво нових хабів. На зведення нового приміщення 63 млн грн виділила держава, а 30 млн грн співфінансуватиме міський бюджет.
За словами Калмикової, будівництво відбувається відповідно до затверджених графіків.
Що має бути у хабі:
спортивна і тренажерна зали;
дитячий куточок;
кав’ярня;
коворкінг;
конференц-зал.
Планують, що простір працюватиме не лише як локація для заходів, а і як місце для спілкування та відпочинку.
Стан готовності об’єкта наразі оцінюють у 50% або й більше. Відкриття планують у найближчі місяці — орієнтовно в травні–червні, залежно від погодних умов.
Після відкриття ветерани та члени їхніх родин зможуть отримувати адміністративні й соціальні послуги, консультації, а також організовувати тренінги та інші заходи.
До слова, раніше завершити будівництво планували до кінця 2025 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Донеччині поліг нацгвардієць Микола Мандзюк із Луцька
Сьогодні, 11:17
Стало відомо, коли відкриють ветеранський хаб у Луцьку на Конякіна
Сьогодні, 10:58
15 років тюрми: волинянин, який неодноразово ґвалтував 11-річну доньку, хотів оскаржити вирок
Сьогодні, 10:27
Наводили ворожі КАБи на Донбасі: СБУ вполювала двох зрадників
Сьогодні, 10:19