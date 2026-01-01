15 років тюрми: волинянин, який неодноразово ґвалтував 11-річну доньку, хотів оскаржити вирок

На Волині засуджено чоловіка, який зґвалтував 11-річну доньку.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.На Волині набрав законної сили вирок 52-річному чоловікові, визнаному винуватим у зґвалтуванні, неодноразовому сексуальному насильстві щодо 11-річної доньки та заподіянні їй тілесного ушкодження середнього ступеня тяжкості (ч. 4 с. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 1 ст. 122 КК України).Покарання – 15 років позбавлення волі.Суд апеляційної інстанції повністю підтримав позицію керівника Волинської обласної прокуратури, який наполягав на тому, що обвинувачений заслуговує суворого покарання.Доведено, що у 2024 році чоловік, залякуючи та погрожуючи дитині, зґвалтував її та неодноразово чинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру.Це спричинило дівчинці тривалий розлад здоров'я у вигляді тривожно-депресивної реакції на стрес.Незаконні дії батька виявила мати дівчинки та звернулася до правоохоронців.Суд першої інстанції призначив обвинуваченому, який перебуває під вартою, покарання у виді 15 років позбавлення волі, проте він оскаржив це рішення в апеляційному порядку.- Прокуратура не могла допустити, щоб покарання ґвалтівнику дитини пом'якшили, бо його дії – це злочин проти дитинства й майбутнього. Усі, хто чинить чи думає чинити щось подібне, мають усвідомити - покарання за такі дії буде максимально суворим, - зазначив Максим Роговенко.Волинський апеляційний суд, погодившись із позицією прокуратури, залишив рішення суду першої інстанції в силі, відтак обвинувачений 15 років перебуватиме за ґратами.Відомості про чоловіка включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.Зауважимо, що слідчі дії за участі потерпілої в кримінальному провадженні відбувалися у Центрі захисту та соціально-психологічної підтримки «Барнахус» із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, аби не викликати повторного її травмування.