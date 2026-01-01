На рідну Волинь «на щиті» прибуває Герой Дмитро Назаровський

Дмитром Назаровським.



Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.



Воїн 1990 року народження загинув 30 січня на Харківщині.



«Об 11:00 прошу організувати коридор шани вулицями: Луцька-Данила Галицького-Ковельська-Шпитальна (до моргу) та гідно зустріти Захисника, який віддав своє життя за незалежність і мирне майбутнє нашої держави», - зазначив міський голова.



Похорон відбудеться завтра, 7 лютого, у селі Суходоли, звідки родом дружина Дмитра Назаровського. Точний час та деталі повідомлять згодом.



«Щиро співчуваю рідним та близьким, вічна пам’ять Герою!» - додав Ігор Пальонка.



