На рідну Волинь «на щиті» прибуває Герой Дмитро Назаровський
Сьогодні, 10:00
Сьогодні, 6 лютого, до Володимира прибуде кортеж «На щиті» із Захисником з Нововолинська Дмитром Назаровським.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Воїн 1990 року народження загинув 30 січня на Харківщині.
«Об 11:00 прошу організувати коридор шани вулицями: Луцька-Данила Галицького-Ковельська-Шпитальна (до моргу) та гідно зустріти Захисника, який віддав своє життя за незалежність і мирне майбутнє нашої держави», - зазначив міський голова.
Похорон відбудеться завтра, 7 лютого, у селі Суходоли, звідки родом дружина Дмитра Назаровського. Точний час та деталі повідомлять згодом.
«Щиро співчуваю рідним та близьким, вічна пам’ять Герою!» - додав Ігор Пальонка.
