На фронті зменшилася кількість штурмів росіян через блокування їм Starlink, - ЗМІ





Про це повідомило джерело



За даними нашого співрозмовника, відключення росіян від доступу до терміналів супутникового інтернету Starlink вплинуло на кількість штурмових дій і, 5 лютого, був значний спад активності військ рф.



Зазначимо, що у зведені станом на 16:00 5 лютого Генштаб вказує, що від початку доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень.



Міністр оборони України Михайло Федоров також повідомив, що перша черга верифікованих у «білому списку» терміналів супутникового зв’язку Starlink уже працює. Тим часом російські засоби зв’язку масово перестали працювати.



Тим часом радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що в росіян почали масово вимикатися термінали Starlink по всій ділянці фронту. Канали комунікацій російських військ скаржаться, що доступ до терміналів обмежено, а перезавантаження не діють.



«У противника на фронтах навіть не проблема — у противника катастрофа. Усе управління військами лягло. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії», — писав Флеш.



Що передувало?



Міністерство оборони України звернулося до компанії SpaceX для розв'язання проблеми використання російськими військами супутникового зв’язку через термінали Starlink.



Тоді керівник SpaceX Ілон Маск заявив, що росіянам уже почали блокувати можливість доступу до терміналів.



«Схоже, що кроки, яких ми вжили, щоб зупинити несанкціоноване використання Starlink росією, спрацювали», — написав Маск і попросив повідомити йому, якщо потрібно вжити додаткових заходів.





