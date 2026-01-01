Рятувальники влаштували рейд житловими будинками у Луцькому районі

Як розповів інспектор відділу Луцького райуправління цивільного захисту Вадим Макарчук, від початку року у Луцькому районі виникло 57 пожеж, а торік за аналогічний період фіксували 20 пожеж.



Що розповіли власники осель у Луцькому районі про пічне опалення та чи дотримуються правил безпеки



У будинку разом із 90-річним чоловіком у Старосіллі проживає 85-річна Олександра Куць. Подружжя обігріває хату грубкою, проте дров не вистачає. Рятувальники порадили замінити металевий лист біля пічки на новий, а також дверцята.



"Поклали дрова і сидимо дивимося. Перегоріли, закрили. Оберемок кладемо дров і ще брикету потім трохи на жар кладемо і так гріємося. Дверцята поміняємо. Холодно, бо ми в тій кімнаті не топимо. Там є грубка, яку натопимо і там спимо", — сказала пенсіонерка.







У селі Старосілля газу немає, тому переважна більшість селян користується пічним опаленням, зазначила соціальна робітниця терцентру Колківської селищної ради Тетяна Терешко. З її слів, твердопаливні котли є в невеликої кількості населення.



Подружжя Величків користується пічним опаленням у своїй оселі 43 роки. Господарка будинку Феодосія Величко говорить: коли грубка горить, хтось залишається в будинку, аби наглядати.



"Грубкою палимо. Комини в нас заштукатурені. Дровами як напалимо, то тепло, а як нема дров, то капець... Як запалюємо грубку, ми не відходимо з хати, прикриваємо дверцята, щоб ніде жариночка не впала. Ми за цим дивимося, щоб не дай Боже нічого не було. Рано пропалюємо в плиті і в грубці, і тоді тепленько", — говорить подружжя.



Олена Миронюк із селища Колки Луцького району проживає сама. У помешканні має дві грубки й плиту на дровах. На зиму, каже, придбала машину дров, але цього не вистачає для обігріву всієї хати, тому опалює лише одну кімнату.



"Я одну кімнату опалюю і тут живу. Прийшла поставила миску, наїлася і до побачення. Раз на добу опалюю, бо в мене кафель колишній. Тут зараз дуже гаряче, я не мерзну", — сказала пенсіонерка.



Про недоліки, що були виявлені під час перевірки пічного опалення, розповів стажер Луцького райуправління цивільного захисту та превентивної діяльності Максим Камець.



"Були тріщини, які потрібно замазувати біля пічки, не встановлені металеві пластини розміром 50/70, де могли зберігатися дрова. Біля пічного опалення були виявлені горючі матеріали", — сказав він.



Під час експлуатації пічного опалення забороняється залишати печі, які топляться, сушити на них одяг. Також серед причин пожеж — відсутність протипожежної розділки між димарем і дерев’яною балкою перекриття, зазначив рятувальник Вадим Макарчук.



"Під час експлуатації пічного опалення не дозволяється складати, розвішувати горючі речовини, якісь матеріали біля печі, розпалювати легкозаймистими речовинами, складати біля топкових дверцят легкозаймисті речовини. У цьому році вже загинула одна людина. Була причина – не було світла. Загорілася свічка і трапився трагічний випадок. Одна людина загинула через те, що вона курила", — сказав інспектор.



Інспектор ДСНС додав, що від початку 2026 року на Волині сталося 138 пожеж у житловому секторі, що вдвічі більше, ніж торік. Серед причин загоряння — порушення правил пожежної безпеки під час використання пічного опалення. Цього року таких випадків в області було 37 пожеж.



Правила користування пічним опаленням від ДСНС



• Перед початком, а також упродовж усього опалювального сезону димоходи та печі від сажі чистити не рідше одного разу на три місяці;

• Відстань від печі до меблів, шаф та іншого обладнання повинна бути не менша 0,7 метра, а від топкових отворів – не менша 1,25 метра;

• Біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист, розміром не менше 0,5×0,7 метра.

• Усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені.

• Заборонено влаштовувати димоходи із металевих та азбестових труб і прокладати димоходи опалювальних печей по горючих основах.

