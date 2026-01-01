На каналах у Луцьку щодня рубають ополонки

На каналах Центрального парку імені Лесі Українки щодня рубають ополонки, аби врятувати рибу.

Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів директор КП "Парки і сквери міста Луцька" Олександр Михалусь.

"Через морозну погоду ми щодня поновлюємо ополонки у каналах. Через добу вони знову замерзають, тому доводиться робити це регулярно. Ополонки розташовані на відстані приблизно 30 метрів одна від одної. Також вмикаємо насоси", - зазначив очільник комунального підприємства.

Водночас Олександр Михалусь обережно висловився щодо того, скільки риби вдасться врятувати. За його словами, товщина криги в деяких місцях становить 30 - 40 см. Тобто вода промерзла досить глибоко.

