На каналах у Луцьку щодня рубають ополонки





Про це у коментарі власкору Олександр Михалусь.



"Через морозну погоду ми щодня поновлюємо ополонки у каналах. Через добу вони знову замерзають, тому доводиться робити це регулярно. Ополонки розташовані на відстані приблизно 30 метрів одна від одної. Також вмикаємо насоси", - зазначив очільник комунального підприємства.



Водночас Олександр Михалусь обережно висловився щодо того, скільки риби вдасться врятувати. За його словами, товщина криги в деяких місцях становить 30 - 40 см. Тобто вода промерзла досить глибоко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На каналах Центрального парку імені Лесі Українки щодня рубають ополонки, аби врятувати рибу.Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів директор КП "Парки і сквери міста Луцька""Через морозну погоду ми щодня поновлюємо ополонки у каналах. Через добу вони знову замерзають, тому доводиться робити це регулярно. Ополонки розташовані на відстані приблизно 30 метрів одна від одної. Також вмикаємо насоси", - зазначив очільник комунального підприємства.Водночас Олександр Михалусь обережно висловився щодо того, скільки риби вдасться врятувати. За його словами, товщина криги в деяких місцях становить 30 - 40 см. Тобто вода промерзла досить глибоко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію