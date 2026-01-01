Що посіяти в лютому: повний перелік культур для городу та квітника

Лютий — це особливий час для кожного городника та квітникаря. Саме в цей період розпочинається активна фаза посівної кампанії, адже список культур стає значно ширшим, ніж у січні.Екпсерти порадили культури, які варто висівати на розсаду саме зараз, щоб отримати ранній урожай і пишне цвітіння.У лютому можна сміливо висівати всі ті декоративні рослини, що не встигли посіяти в січні. Це стосується культур із тривалим періодом вегетації.Ось повний перелік квітів з цієї групи:Ампельна петунія (ідеальна для підвісних кашпо).Пеларгонія (відома багатьом як герань).Еустома (має дуже довгий період росту, тому лютий — це останній шанс її посіяти).Віола (братки).Бегонія (як вічноквітуча, так і бульбова).Гвоздики (турецька, китайська та інші види).Газанія (яскраві «сонечка»).Катарантус.Вербена.Остеоспермум (капська маргаритка).Тагетес (чорнобривці).Однак лютий має і свій власний, специфічний перелік культур.Середина та кінець лютого — найкращий час для посіву:Кущової петунії та лобелії. Ці рослини мають схожий період розвитку, тому за умови лютневого посіву вони зацвітуть уже в травні.Агератума карликового. Дуже простий у вирощуванні та надзвичайно ефектний.Алісума. Найбільшою популярністю користується білий алісум (медовий), оскільки він має найсильніший аромат, що наповнює весь двір. Також існують жовті й фіолетові сорти.Сальвії та ротиків (антирринум). Найкраще обирати карликові або бордюрні форми (висотою 25–40 см), хоча ротики можуть сягати й метра заввишки.Колеуса та цинерарії приморської. Незамінні рослини для створення кольорових акцентів і бордюрів.Флоксів. Невибагливі квіти, які завжди тішать стабільним результатом.Які овочі висівати в лютому на розсаду: культури для теплиць і відкритого ґрунтуЛютий — ідеальний місяць для підготовки розсади, яку згодом висаджуватимуть в опалювальних теплицях.Насамперед це стосується томатів, перцю і баклажанів. Важливо зауважити, якщо ви плануєте вирощувати перець та баклажани у відкритому ґрунті, сіяти їх у лютому ще занадто рано.Окрім пасльонових, варто звернути увагу на такі культури:Селера коренева. Її висівають щороку, щоб взимку мати корисні та смачні плоди.Цибуля ріпчаста. Вирощування через розсаду дозволяє отримати повноцінний урожай за один сезон після висаджування у відкритий ґрунт у травні.Базилік. Посів через розсаду забезпечує міцні рослини, які на момент висаджування до горщиків або на грядку вже будуть добре розвиненими.Лютий стає для садівників досить напруженим місяцем, адже кількість посівів стрімко зростає, і водночас збільшується й обсяг роботи з догляду за першими проростками. Проте ці зусилля обов’язково виправдають себе здоровою розсадою та багатим урожаєм.