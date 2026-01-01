Чи очікувати магнітні бурі 6 лютого: прогноз
Сьогодні, 01:30
У п’ятницю, 6 лютого, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 4.7 (жовтий рівень), що означає суттєве збурення магнітного поля, близьке до рівня магнітної бурі. Магнітна буря ще не прогнозується, однак можливі легкі коливання магнітного фону та короткочасні незначні збої в роботі чутливої електроніки.
Про це повідомляє meteoagent.
За даними Meteoprog, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується.
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися 10 спалахів класу С класу (такі спалахи суттєво не впливають на Землю), сім спалахів класу М та один спалах класу X4,3.
За минулу добу на Сонці зафіксували шість спалахів класу С. Вони практично не впливають на Землю. А також 12 спалахів класу М, найбільший з яких М7,2.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
