Бобри більше не заходять до Центрального парку Луцька

Бобри більше не заходять до Центрального парку Луцька
Бобри цієї зими не заходять до Центрального парку Луцька.


Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів директор КП "Парки і сквери міста Луцьк" Олександр Михалусь.

"Цієї зими бобри не заходять до парку і не пошкоджують дерева, як це бувало раніше. Хоча стовбури окремих дерев захищені сіткою. Загалом ці тварини активніші восени і весною", - повідомив посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Бобри, парк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
6 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Трамп заявив про «фінішну пряму» у врегулюванні війни в Україні
05 лютого, 23:19
Бобри більше не заходять до Центрального парку Луцька
05 лютого, 22:43
Військовий пограбував АЗС у Луцьку: що відомо
05 лютого, 22:16
На Волині у 2025 народилось на 44 дитини більше, ніж у 2024. Але смертність досі переважає
05 лютого, 21:45
Медіа
відео
1/8