Бобри більше не заходять до Центрального парку Луцька
05 лютого, 22:43
Бобри цієї зими не заходять до Центрального парку Луцька.
Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів директор КП "Парки і сквери міста Луцьк" Олександр Михалусь.
"Цієї зими бобри не заходять до парку і не пошкоджують дерева, як це бувало раніше. Хоча стовбури окремих дерев захищені сіткою. Загалом ці тварини активніші восени і весною", - повідомив посадовець.
