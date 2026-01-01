Бобри більше не заходять до Центрального парку Луцька







Про це у коментарі власкору Олександр Михалусь.



"Цієї зими бобри не заходять до парку і не пошкоджують дерева, як це бувало раніше. Хоча стовбури окремих дерев захищені сіткою. Загалом ці тварини активніші восени і весною", - повідомив посадовець.

