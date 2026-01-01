На Волині у 2025 народилось на 44 дитини більше, ніж у 2024. Але смертність досі переважає

За 2025 рік народжуваність в Україні скоротилась на 4,5%. Проте Волинь — серед регіонів, де побільшало пологів.

Про це йдеться у дослідженні аналітичної платформи Опендатабот.

Упродовж 2025 року у Волинській області народилось 7 466 малюків. Це на 44 дитини (або на 0,6%) більше, ніж торік. Серед областей, де зафіксували приріст народжуваності, ще Львівська область: там на світ зʼявилося на 230 немовлят більше, ніж у 2024 році (приріст — 1,5%).

Генеральна директорка Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства Ірина Горавська заначила у коментарі misto.media, що приріст народжуваності в області не є суттєвим.

«Однак показники падіння народжуваності зупинились, і це є хороший результат. Порівняно з даними за 2024 рік, кількість приблизно однакова. У попередні ж роки ми фіксували помітне зниження показників», — пояснила вона.

Торік у Волинському перинатальному центрі народилось 3 469 дітей, з яких:

1 730 дівчаток;

1 739 хлопчиків.

В Україні кількість смертей продовжує суттєво переважати над народжуваністю: у 2025 році народилося 168 778 дітей, а кількість померлих сягнула 485 296. Таким чином, у середньому на одного новонародженого припадало троє померлих, зазначають аналітики. На Волині торік померло 12 658 осіб.

Загалом за рік смертність у країні скоротилася на 2%, а народжуваність — на 4,5%.

Невизначеність — один із факторів, чому українці відкладають народження дітей, пояснювала провідна наукова співробітниця Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Світлана Аксьонова.

«Ми тривалий період живемо в умовах невизначеності щодо майбутнього. Зараз — не на часі, а потім не настає ніколи. Тому стоїмо на порозі демографічної катастрофи», — пояснила фахівчиня.

Якщо зіставляти з 2021 роком, дітей в Україні народжується у 1,6 раза менше.

