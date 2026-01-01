Різкий обвал цін: скільки коштує м’ясо та сало на луцькому ринку





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



За словами торговців, нині свинину продають у середньому по 150–200 грн за кілограм, залежно від частини туші. Внутрішня вирізка коштує близько 200 грн, філейка – 220–300 грн, лопатка – 180–200 грн, гуляш – 160 грн.



Рульку та ніжки для холодцю можна придбати по 100 грн, а супові набори – ще дешевше.



Ціни на сало коливаються від 50 до 250 грн за кілограм. Найдешевші шматки – по 50–100 грн – розкуповують швидко, тож на прилавках здебільшого залишається дорожче, м’ясніше сало. Домашню ковбасу продають по 250 грн за кілограм, смалець – по 50 грн.



Продавці зазначають, що після новорічних свят попит суттєво впав. Лютий традиційно вважають найгіршим місяцем для торгівлі – покупців небагато, беруть переважно по кілограму або й менше. Найчастіше купують дешевші позиції: супові набори, лівер, вуха, ратички, обрізки сала та кістки.



Водночас торговці запевняють: у порівнянні з літом ціни знизилися на 50–100 гривень за кілограм, а на свята останні кілька років вони навіть падають, а не зростають. Продавці охоче торгуються та роблять знижки, особливо для пенсіонерів.

