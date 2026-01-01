Український військовий, якого три роки вважали загиблим, повернувся з полону

Український військовий, якого три роки вважали загиблим, повернувся з полону
Під час першого цьогоріч обміну полоненими до України повернувся військовослужбовець Назар Далецький — житель села Великий Дорошів Куликівської громади Львівського району.

Про це повідомили у Куликівській селищній раді, передає ВСН.

Від вересня 2022 року захисника вважали загиблим. У 2023 році його було поховано після помилкового встановлення особи за результатами ДНК-експертизи. Лише тепер з’ясувалося, що весь цей час Назар перебував у російському полоні.

У громаді назвали повернення воїна справжнім дивом і подякували всім, хто докладає зусиль для визволення українських військових з неволі.

Нагадаємо, у межах нового обміну полоненими 5 лютого додому повернулися 157 українських захисників: воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Солдати, сержанти та офіцери. І також із захисниками повертаються цивільні. Більшість були в полоні ще від початку повномасштабної війни.

Теги: полонені, звільнення, Волинь
