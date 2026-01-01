Український військовий, якого три роки вважали загиблим, повернувся з полону
Сьогодні, 21:15
Під час першого цьогоріч обміну полоненими до України повернувся військовослужбовець Назар Далецький — житель села Великий Дорошів Куликівської громади Львівського району.
Про це повідомили у Куликівській селищній раді, передає ВСН.
Від вересня 2022 року захисника вважали загиблим. У 2023 році його було поховано після помилкового встановлення особи за результатами ДНК-експертизи. Лише тепер з’ясувалося, що весь цей час Назар перебував у російському полоні.
У громаді назвали повернення воїна справжнім дивом і подякували всім, хто докладає зусиль для визволення українських військових з неволі.
Нагадаємо, у межах нового обміну полоненими 5 лютого додому повернулися 157 українських захисників: воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Солдати, сержанти та офіцери. І також із захисниками повертаються цивільні. Більшість були в полоні ще від початку повномасштабної війни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Куликівській селищній раді, передає ВСН.
Від вересня 2022 року захисника вважали загиблим. У 2023 році його було поховано після помилкового встановлення особи за результатами ДНК-експертизи. Лише тепер з’ясувалося, що весь цей час Назар перебував у російському полоні.
У громаді назвали повернення воїна справжнім дивом і подякували всім, хто докладає зусиль для визволення українських військових з неволі.
Нагадаємо, у межах нового обміну полоненими 5 лютого додому повернулися 157 українських захисників: воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Солдати, сержанти та офіцери. І також із захисниками повертаються цивільні. Більшість були в полоні ще від початку повномасштабної війни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Військовий пограбував АЗС у Луцьку: що відомо
Сьогодні, 22:16
На Волині у 2025 народилось на 44 дитини більше, ніж у 2024. Але смертність досі переважає
Сьогодні, 21:45
Український військовий, якого три роки вважали загиблим, повернувся з полону
Сьогодні, 21:15
Різкий обвал цін: скільки коштує м’ясо та сало на луцькому ринку
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 6 лютого
Сьогодні, 20:00