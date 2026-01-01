Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 6 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 6 лютого
Луцьк
Хмарно. Невеликий сніг з дощем. Ожеледиця. Слабка ожеледь. Вітер південно-східний. Температура впродовж доби від 1° морозу до 1° тепла.
Область
Хмарно. Невеликий сніг з дощем. Ожеледиця. Слабка ожеледь. Вітер південно-східний. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 6 лютого
Луцьк
Хмарно. Невеликий сніг з дощем. Ожеледиця. Слабка ожеледь. Вітер південно-східний. Температура впродовж доби від 1° морозу до 1° тепла.
Область
Хмарно. Невеликий сніг з дощем. Ожеледиця. Слабка ожеледь. Вітер південно-східний. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Різкий обвал цін: скільки коштує м’ясо та сало на луцькому ринку
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 6 лютого
Сьогодні, 20:00
Україна готова обміняти свої дрони на ракети ППО із Польщі
Сьогодні, 17:13