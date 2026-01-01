Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 6 лютого

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 6 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 6 лютого

Луцьк

Хмарно. Невеликий сніг з дощем. Ожеледиця. Слабка ожеледь. Вітер південно-східний. Температура впродовж доби від 1° морозу до 1° тепла.

Область

Хмарно. Невеликий сніг з дощем. Ожеледиця. Слабка ожеледь. Вітер південно-східний. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Різкий обвал цін: скільки коштує м’ясо та сало на луцькому ринку
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 6 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинські енергетики вирушили у Київ для ліквідації наслідків російських обстрілів
Сьогодні, 19:06
Троє лучан вкрали з будинку сейф з цінностями майже на 1,5 мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 18:44
Україна готова обміняти свої дрони на ракети ППО із Польщі
Сьогодні, 17:13
Медіа
відео
1/8