Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 6 лютого





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 6 лютого



Луцьк



Хмарно. Невеликий сніг з дощем. Ожеледиця. Слабка ожеледь. Вітер південно-східний. Температура впродовж доби від 1° морозу до 1° тепла.



Область



Хмарно. Невеликий сніг з дощем. Ожеледиця. Слабка ожеледь. Вітер південно-східний. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.

