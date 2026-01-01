Троє лучан вкрали з будинку сейф з цінностями майже на 1,5 мільйона гривень. ФОТО

Спланували злочин до дрібниць, але попались «на гарячому»: на Волині оперативники викрили організовану групу злодіїв.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Працівники управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у Волинській області, за процесуального керівництва прокуратури, викрили й задокументували злочинну діяльність організованої групи крадіїв, яка вчиняла майнові злочини проти власності громадян на території регіону. Учасники діяли зухвало, але водночас обережно, дотримуючись жорстких вимог дисципліни і конспірації та ретельно маскуючи свою злочинну діяльність.Правоохоронці встановили, що до протиправних дій причетні троє жителів Луцька, які раніше вже мали кримінальне минуле і проблеми з законом, однак на шлях виправлення не стали.Організатор схем координував діяльність злочинної групи й забезпечував необхідними матеріалами для вчинення кримінальних правопорушень. Інші ж виконавці, за його вказівками, здійснювали спостереження за майбутніми потерпілими та місцями вчинення ймовірних крадіжок.У результаті комплексу заходів оперативники управління стратегічних розслідувань встановили, що в ніч на 5 лютого фігуранти мали намір вчинити крадіжку з житлового будинку в Луцькому районі. Перед тим тривалий час зловмисники спостерігали за оселею і автомобілем мешканки, відстежували її переміщення, тобто ретельно планували, як і коли можна вчинити злочин, чекаючи слушного моменту. Напередодні громадянка поїхала з дому на певний термін, тож, дізнавшись це, любителі легкої наживи вирішили поцупити гроші та ювелірні вироби. Скориставшись спеціальними предметами, вони проникли в будинок та знайшли сейф з цінностями.Відразу після вчинення крадіжки, «на гарячому», їх і затримали поліцейські.Орієнтовна сума викраденого - близько півтора мільйони гривень.Слідчі провели 12 обшуків за місцями реєстрації, проживання, в гаражних та підсобних приміщення фігурантів, а також у їх транспортних засобах. Виявлено та вилучено засоби взлому та відмички, ювелірні вироби та кошти, номери прикриття та інші речові докази.Усіх трьох зловмисників затримали в порядку ст. 208 КПК України.За процесуального керівництва прокуратури, слідчі оголосять їм про підозри за ч.5 ст.185 КК України. Санкція - позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.