«Українська команда» передала партію дронів батальйону «Свобода» на один з найгарячіших напрямків
Волонтери з «Української команди» передали партію FPV-дронів бійцям батальйону «Свобода» НГУ на один з найгарячіших напрямків.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«FPV-дрони зараз - головна зброя, яка ефективно «мінусує» ворога та береже життя наших хлопців. Чергову партію FPV-дронів «Українська команда» передала легендарному батальйону «Свобода» 4 бригади «Рубіж» Нацгвардії України. Ці хлопці захищали Київ та Київщину, Донеччину, Луганщину. І сьогодні б’ють ворога на одному з найгарячіших напрямків на Сході України», - йдеться у повідомленні «Української команди».

Керівник волонтерського штабу Артур Палатний наголосив, що «Українська команда» системно підсилює військові підрозділи, які воюють на найгарячіших ділянках фронту.

«Упевнений: ці дрони допоможуть нашим героям ще краще виконувати бойові завдання та збережуть життя. А «Українська команда» продовжить системно підсилювати наших воїнів на найгарячіших ділянках фронту», - сказав Палатний.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення «Українська команда» відправила на передову майже 4000 різних безпілотників, а також сотні зарядних станцій, автівки та різне військове обладнання.


