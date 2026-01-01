З російського полону звільнили чотирьох волинян





Про це повідомили у Волинській ОВА.



Серед звільнених з полону:



Гринюк Сергій Петрович, 1971 року народження, зі Старосілля Луцького району,



Жолоб Андрій Олексійович, 1978 р.н., м.Любомль,



Хомяк Максим Миколайович з міста Володимир,



Косюк Віталій Миколайович, станція Ізов Володимирського району.



" Це довгоочікуваний момент для родин, близьких і всієї Волині. За кожним таким поверненням стоять місяці тривоги, очікування та віри, а ще – багато роботи. Дякуємо команді Президента України, Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими та усім міжнародним партнерам, завдяки яким відбувся цей обмін. Чекаємо вдома!" - зазначив у дописі т.в.о. голови ОВА Роман Романюк.



Нагадаємо, що сьогодні, 5 лютого,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні маємо ще одну добру і дуже важливу новину – з російського полону повернули волинян! В рамках обміну військовополоненими, Україна домоглась визволення своїх Захисників.Про це повідомили у Волинській ОВА.Серед звільнених з полону:" Це довгоочікуваний момент для родин, близьких і всієї Волині. За кожним таким поверненням стоять місяці тривоги, очікування та віри, а ще – багато роботи. Дякуємо команді Президента України, Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими та усім міжнародним партнерам, завдяки яким відбувся цей обмін. Чекаємо вдома!" - зазначив у дописі т.в.о. голови ОВАНагадаємо, що сьогодні, 5 лютого, Україна повернула з полону 157 військових

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію