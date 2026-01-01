Третій раунд переговорів: Україна, США і Росія домовилися про нову зустріч





Як передає Володимир Зеленський заявив на пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.



Зеленський розповів, що він уже поспілкувався з українською переговорною командою, яка брала участь у зустрічі з російською та американською делегаціями.



"Раз звучить зараз тривога, це говорить про те, що про завершення війни не домовилися", - додав президент.



Він нагадав, що сьогодні відбувся обмін військовополоненими з Росією - 157 українських захисників повернулися додому.



"Я думаю, що групи зараз знову зустрінуться і обговорять питання (обмінів - ред.), тому що... потрібно підняти ще питання наступних обмінів. Що стосується наступної зустрічі, вона буде. Домовилися, що буде наступна зустріч найближчим часом", - заявив Зеленський.



За словами президента, на переговорах в Абу-Дабі говорили "про все". Члени української делегації вважають, що інформація дуже "сенситивна", тому деталі йому розкажуть після приїзду до Києва.



Переговори в Абу-Дабі



Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого, в Абу-Дабі завершився другий раунд переговорів України, США та Росії.



Головним результатом діалогу став новий обмін полоненими між Україною та Росією. Це сталося після чотиримісячної паузи - Москва гальмувала процес.



За словами керівника Офісу президента України Кирила Буданова, переговори були справді конструктивними. Але більш докладних деталей він не розкрив.



При цьому, за інформацією російських ЗМІ, Росія висунула під час переговорів новий ультиматум. У Москві хочуть, щоб усі країни, які беруть участь у переговорах, визнали Донбас російським.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна, США та Росія проведуть третій раунд переговорів. Така зустріч має відбутися вже найближчим часом.Як передає РБК-Україна , про це президент Українизаявив на пресконференції з прем'єр-міністром ПольщіЗеленський розповів, що він уже поспілкувався з українською переговорною командою, яка брала участь у зустрічі з російською та американською делегаціями."Раз звучить зараз тривога, це говорить про те, що про завершення війни не домовилися", - додав президент.Він нагадав, що сьогодні відбувся обмін військовополоненими з Росією - 157 українських захисників повернулися додому."Я думаю, що групи зараз знову зустрінуться і обговорять питання (обмінів - ред.), тому що... потрібно підняти ще питання наступних обмінів. Що стосується наступної зустрічі, вона буде. Домовилися, що буде наступна зустріч найближчим часом", - заявив Зеленський.За словами президента, на переговорах в Абу-Дабі говорили "про все". Члени української делегації вважають, що інформація дуже "сенситивна", тому деталі йому розкажуть після приїзду до Києва.Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого, в Абу-Дабі завершився другий раунд переговорів України, США та Росії.Головним результатом діалогу став новий обмін полоненими між Україною та Росією. Це сталося після чотиримісячної паузи - Москва гальмувала процес.За словами керівника Офісу президента України, переговори були справді конструктивними. Але більш докладних деталей він не розкрив.При цьому, за інформацією російських ЗМІ, Росія висунула під час переговорів новий ультиматум. У Москві хочуть, щоб усі країни, які беруть участь у переговорах, визнали Донбас російським.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію