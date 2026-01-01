В Україні хочуть дозволити укладати шлюб з 14 років: коментар юриста





Про це заявив юрист та викладач юрфаку Львівського національного університету Євген Филипець у коментарі



Так, у запропонованій статті 1478 загальний шлюбний вік залишається на рівні 18 років.



Люди, які досягли 16 років, можуть отримати право на шлюб за рішенням суду, якщо це відповідає їхнім інтересам.



У виняткових випадках право на шлюб може бути надано дівчині, яка досягла 14 років. Йдеться виключно про судовий порядок, а підставами є вагітність дівчини або народження нею дитини.



Євген Филипець заявив, що така ініціатива «має недоречний вигляд» на тлі останніх змін у законодавстві ЄС, оскільки і ООН, і Рада Європи нині спрямовані на рекомендації встановлювати мінімальний шлюбний вік саме на рівні 18 років.



«Наприклад, у Німеччині та Данії шлюбний вік суворо встановлений із 18 років. В Іспанії мінімальний вік було підвищено з 14 до 16 років», — пояснив Филипець.



І додав, що це не пов’язано передусім із захистом прав дитини. Якщо ж ця норма проєкту Цивільного кодексу буде ухвалена, виникають серйозні ризики.



«Фактично це має вигляд певної легітимізації ранніх статевих контактів, що суперечить міжнародним зобов’язанням України щодо захисту дітей і недопущення передчасної сексуалізації», — каже юрист.



За його словами, виникає пряма колізія зі статтею 155 Кримінального кодексу України, яка визначає статеві відносини з людиною, що не досягла 16-річного віку, як кримінальне правопорушення, навіть за її добровільної згоди.



«Тут виникає пряма суперечність. З одного боку, держава визнає 14-річну особу достатньо зрілою для укладення шлюбу і створення сім’ї, а з іншого — вважає її недостатньо зрілою для надання згоди на статеві відносини», — зауважив Филипець.



Якщо таку колізію не усунути, то в судовій практиці виникатиме питання: що вважати кримінальним правопорушенням. Адже партнер, який має право укласти шлюб із 14-річною дівчиною, водночас може вважатися кримінальним правопорушником.



Крім того, шлюб із 14-річною дівчиною, особливо якщо вона має інвалідність (І-III групи), може стати підставою для відстрочки від мобілізації згідно з чинним законодавством.



«Це має вигляд потенційної лазівки для фіктивних шлюбів з метою ухилення від мобілізації. І найсерйозніше — об’єктом маніпуляцій у такій ситуації стає дитина, правовий статус якої держава зобов’язана захищати відповідно до міжнародних зобов’язань», — наголосив Филипець.



Зазначимо, що в чинній редакції Цивільного кодексу передбачено, що право на шлюб мають люди, які досягли шлюбного віку — 18 років. Водночас за рішенням суду може бути надано таке право й тим, хто досяг 16 років, якщо це відповідає інтересам особи.



Проєкт нового Цивільного кодексу перебуває на етапі розгляду в комітетах Верховної Ради та може зазнавати змін.

