У Луцьку обговорили новий Суспільний договір і Гранд стратегію розвитку України

4 лютого у Луцьку відбувся круглий стіл у межах загальнонаціонального діалогу «Гранд стратегія для України», ініційованого Громадсько-військовим рухом.Захід зібрав військових і ветеранів, представників громадянського суспільства, академічної спільноти, місцевого самоврядування, бізнесу та медіа.У центрі обговорення було питання формуванняв умовах війни та тривалих безпекових викликів. Йшлося про те, на яких цінностях, межах і взаємних зобов’язаннях має триматися держава, щоб залишатися життєздатною в умовах постійного тиску й невизначеності.Луцька зустріч стала продовженням серії регіональних дискусій, які вже відбулися у Черкасах, Львові, Одесі та Тернополі. Вони засвідчили запит суспільства на фахову й відповідальну розмову про довгостроковий розвиток України.Ключовим спікером заходу був— правник, науковець, засновник і голова правління Центру політико-правових реформ, народний депутат України II та III скликань. У своєму виступі він наголосив, що Суспільний договір має задавати спільні орієнтири для політичних, економічних та інституційних рішень.«Для України сьогодні важливо узгодити уявлення про відповідальність, справедливість і розвиток із тим, як реально працює держава — від політичної системи до економічних правил і здатності реагувати на нові виклики», — зазначив Ігор Коліушко.За його словами, розвиток держави неможливий без поєднання історичної тяглості та інституційних інновацій.Модератор дискусії, доктор політичних наук, професор НУ «Львівська політехніка», звернув увагу на те, що цінності мають значення лише тоді, коли вони втілені в реальних механізмах управління.«Питання Суспільного договору — це питання про те, як цінності працюють на практиці: у політичній системі, територіальному устрої, повноваженнях громад і відповідальності інституцій», — наголосив він.Бучин підкреслив, що Україна перебуває в унікальному історичному контексті, а безпека на найближчу перспективу є ключовою об’єднавчою цінністю.Координатор ініціативної групи Громадсько-військового руху, учасник бойових дійзазначив, що «Гранд стратегія для України» є платформою відкритого національного діалогу про майбутнє держави.«Ми бачимо спільний запит у різних регіонах: Україні потрібна цілісна стратегічна рамка розвитку і чесна відповідь на питання, якою ми хочемо бачити свою державу», — сказав Івашин.За його словами, війна зробила безпеку базовою цінністю, навколо якої формується суспільний консенсус. Саме тому Громадсько-військовий рух працює над концепцією оборонної демократії — моделі державного устрою, що поєднує демократичні принципи з пріоритетом безпеки та враховує внесок тих, хто безпосередньо захищає країну.Під час обговорення учасники також порушили питання довіри до інституцій, ролі громад у стратегічному плануванні, балансу прав і відповідальності, а також залучення регіонів до формування спільного бачення майбутнього України.«Гранд стратегія для України» залишається відкритим національним діалогом, у якому беруть участь науковці, військові, представники громадянського суспільства, бізнесу, медіа та органів місцевого самоврядування — всі, хто готовий брати відповідальність за майбутнє держави.