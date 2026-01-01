Україна повернула з полону 157 військових

Україна повернула з полону 157 військових
Україна та росія провели черговий обмін полоненими. Із російської неволі повертаються 157 українців.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед звільнених з полону — військові ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Солдати, сержанти та офіцери.

Також повертаються цивільні, більшість були в полоні ще з 22-го року.

«Сьогоднішній обмін відбувся після довгої паузи, і дуже важливо, що його вдалося реалізувати. Дякую всім, хто працює заради обмінів, і всім, хто на фронті поповнює обмінний фонд для України. Без рішучості наших воїнів такі обміни були б неможливими, тому кожен результат наших підрозділів — це те, що підтримує і можливість повертати українців додому з росії», — заявив Зеленський.
Україна повернула з полону 157 військових

Додому повернулися 157 українців, аналогічну кількість окупантів відправили до Росії.
Україна повернула з полону 157 військових

Попередній обмін відбувся в жовтні. Тоді додому повернулися 250 військових і цивільних.
Україна повернула з полону 157 військових

Наступний обмін Україна намагалася провести ще перед новим роком, але Росія, прагнучи тиснути на українців, відмовилася.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
БпЛА - у небі над Волинню: що відомо
Сьогодні, 15:36
УВАГА! БпЛА курсом на ЛУЦЬК. ДЕ ЗАРАЗ ЛЕТИТЬ?
Сьогодні, 15:12
Україна повернула з полону 157 військових
Сьогодні, 15:11
Росія висунула новий ультиматум щодо Донбасу, - ЗМІ
Сьогодні, 14:32
На Волині троє працівниць деревообробного підприємства привласнили собі 900 тисяч гривень
Сьогодні, 14:01
Медіа
відео
1/8