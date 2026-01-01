Україна повернула з полону 157 військових
Сьогодні, 15:11
Україна та росія провели черговий обмін полоненими. Із російської неволі повертаються 157 українців.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Серед звільнених з полону — військові ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Солдати, сержанти та офіцери.
Також повертаються цивільні, більшість були в полоні ще з 22-го року.
«Сьогоднішній обмін відбувся після довгої паузи, і дуже важливо, що його вдалося реалізувати. Дякую всім, хто працює заради обмінів, і всім, хто на фронті поповнює обмінний фонд для України. Без рішучості наших воїнів такі обміни були б неможливими, тому кожен результат наших підрозділів — це те, що підтримує і можливість повертати українців додому з росії», — заявив Зеленський.
Додому повернулися 157 українців, аналогічну кількість окупантів відправили до Росії.
Попередній обмін відбувся в жовтні. Тоді додому повернулися 250 військових і цивільних.
Наступний обмін Україна намагалася провести ще перед новим роком, але Росія, прагнучи тиснути на українців, відмовилася.
