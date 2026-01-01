Росія висунула новий ультиматум щодо Донбасу, - ЗМІ
Сьогодні, 14:32
РФ під час переговорів в Абу-Дабі висунула нову умову для завершення війни - міжнародне визнання Донбасу російським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Тепер Росія для настання миру вимагає не тільки здачі Донбасу, але й визнання його російським "всіма країнами", які ведуть переговори.
Переговори в Абу-Дабі
Нагадаємо, в середу, 4 лютого, в Абу-Дабі розпочався черговий раунд тристоронніх переговорів за участю США, Україна та РФ. Обговорення тривало близько п'яти годин, сьогодні переговори продовжуються.
Секретар РНБО і глава української делегації Рустем Умєров повідомив, що після основної зустрічі роботу було продовжено у форматі окремих груп.
Попередні переговори в ОАЕ відбулися 23-24 січня. Україна, РФ і США провели першу тристоронню зустріч, при цьому сторони публічно не розкривали результати домовленостей.
Джерела РБК-Україна розповіли, що у військовому блоці був зафіксований прогрес. Йшлося про можливе розведення сил, механізми контролю за припиненням вогню і створення координаційного центру.
Однак територіальне питання, яке являється ключовим, поки так і не було вирішене: РФ стоїть на своєму - виведенню військ з Донбасу, але Київ не поступається.
Нагадаємо, нещодавно під час спілкування з журналістами президент України Володимир Зеленський сказав, що територіальне питання, насамперед щодо Донбасу, є ключовим.
За словами аналітиків з Інституту вивчення війни, територіальні та політичні вимоги країни-агресорки значно ширші, ніж заяви Кремля про Донбас, які публічно озвучуються для західної аудиторії.
