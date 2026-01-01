Делегації США, України та росії домовилися про обмін 314 полонених, - Віткофф





Про це повідомив спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф, пише



Він наголосив, що це перший такий обмін за п’ять місяців. Цієї домовленості, за словами Віткоффа, вдалося досягти «завдяки детально опрацьованим і продуктивним мирним переговорам».



«Хоча попереду ще багато роботи, такі кроки свідчать про те, що постійні дипломатичні зусилля дають відчутні результати й сприяють припиненню війни в Україні», — зазначив спецпосланець Трампа.



Стів Віткофф додав, що обговорення триватимуть і найближчими тижнями очікується подальший прогрес.



В Абу-Дабі 4-5 лютого тривають тристоронні зустрічі між Україною, США і росією. Після першого дня переговорів президент України Володимир Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом.



«Треба повертати полонених додому. І загалом наша українська позиція дуже чітка: війну треба завершувати реально. Саме росія повинна бути готова до цього», — наголошував президент.

