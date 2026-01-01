Делегації США, України та росії домовилися про обмін 314 полонених, - Віткофф

На переговорах в Абу-Дабі делегації Сполучених Штатів, України та росії домовилися про обмін 314 полонених.

Про це повідомив спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф, пише Громадське.

Він наголосив, що це перший такий обмін за п’ять місяців. Цієї домовленості, за словами Віткоффа, вдалося досягти «завдяки детально опрацьованим і продуктивним мирним переговорам».

«Хоча попереду ще багато роботи, такі кроки свідчать про те, що постійні дипломатичні зусилля дають відчутні результати й сприяють припиненню війни в Україні», — зазначив спецпосланець Трампа.

Стів Віткофф додав, що обговорення триватимуть і найближчими тижнями очікується подальший прогрес.

В Абу-Дабі 4-5 лютого тривають тристоронні зустрічі між Україною, США і росією. Після першого дня переговорів президент України Володимир Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом.

«Треба повертати полонених додому. І загалом наша українська позиція дуже чітка: війну треба завершувати реально. Саме росія повинна бути готова до цього», — наголошував президент.

