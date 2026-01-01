На Волині троє працівниць деревообробного підприємства привласнили собі 900 тисяч гривень
Сьогодні, 14:01
Трьох працівниць приватного підприємства на Волині судять за заволодіння 900 000 гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо трьох працівниць приватного деревообробного підприємства за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України).
Встановлено, що працівниці бухгалтерії, маючи доступ до здійснення фінансових операцій, перераховували кошти з банківських рахунків підприємства на власні під виглядом заробітної плати та відшкодування витрат на відрядження.
Безпідставно отримані кошти використовували на свій розсуд.
У такий спосіб обвинувачені заволоділи понад 900 000 гривень підприємства.
