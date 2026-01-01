На Волині троє працівниць деревообробного підприємства привласнили собі 900 тисяч гривень

На Волині троє працівниць деревообробного підприємства привласнили собі 900 тисяч гривень
Трьох працівниць приватного підприємства на Волині судять за заволодіння 900 000 гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Луцької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо трьох працівниць приватного деревообробного підприємства за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України).

Встановлено, що працівниці бухгалтерії, маючи доступ до здійснення фінансових операцій, перераховували кошти з банківських рахунків підприємства на власні під виглядом заробітної плати та відшкодування витрат на відрядження.

Безпідставно отримані кошти використовували на свій розсуд.

У такий спосіб обвинувачені заволоділи понад 900 000 гривень підприємства.

