На Волині троє працівниць деревообробного підприємства привласнили собі 900 тисяч гривень

Трьох працівниць приватного підприємства на Волині судять за заволодіння 900 000 гривень.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Луцької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо трьох працівниць приватного деревообробного підприємства за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України).Встановлено, що працівниці бухгалтерії, маючи доступ до здійснення фінансових операцій, перераховували кошти з банківських рахунків підприємства на власні під виглядом заробітної плати та відшкодування витрат на відрядження.Безпідставно отримані кошти використовували на свій розсуд.У такий спосіб обвинувачені заволоділи понад 900 000 гривень підприємства.