На Волині депутат селищної ради погрожував поліцейському та кинув камінь у його авто

На Волині депутат селищної ради погрожував поліцейському та кинув камінь у його авто
Погрожував поліцейському та пошкодив службовий автомобіль - депутату селищної ради на Волині повідомлено про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Керівник Волинської обласної прокуратури Максим Роговенко повідомив депутату однієї з селищних рад Луцького району про підозру у погрозі насильством щодо працівника правоохоронного органу у зв`язку з виконанням службових обов`язків (ч. 1 ст. 345 КК україни).

Встановлено, що нетверезий обранець громади вчинив конфлікт із поліцейськими, які прибули на виклик у село Кадище для перевірки факту можливого незаконного використання місцевим мешканцем з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги – автомобіля для ЗСУ.

Депутат нецензурно висловлювався, погрожував одному з правоохоронців, а також кинув камінь у службовий автомобіль та пошкодив його.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, депутат, поліцейський, конфлікт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Делегації США, України та росії домовилися про обмін 314 полонених, - Віткофф
Сьогодні, 13:42
На Волині депутат селищної ради погрожував поліцейському та кинув камінь у його авто
Сьогодні, 13:07
Посадовця з Одещини, спійманого на хабарі, підозрюють ще у незаконному збагаченні
Сьогодні, 12:25
На Волині попрощалися з Героєм Юрієм Савлюком
Сьогодні, 12:02
Ожеледиця в Луцьку: до пів сотні людей щодня звертаються до травмпункту. ВІДЕО
Сьогодні, 11:46
Медіа
відео
1/8