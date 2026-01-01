На Волині депутат селищної ради погрожував поліцейському та кинув камінь у його авто

Погрожував поліцейському та пошкодив службовий автомобіль - депутату селищної ради на Волині повідомлено про підозру.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Керівник Волинської обласної прокуратуриповідомив депутату однієї з селищних рад Луцького району про підозру у погрозі насильством щодо працівника правоохоронного органу у зв`язку з виконанням службових обов`язків (ч. 1 ст. 345 КК україни).Встановлено, що нетверезий обранець громади вчинив конфлікт із поліцейськими, які прибули на виклик у село Кадище для перевірки факту можливого незаконного використання місцевим мешканцем з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги – автомобіля для ЗСУ.Депутат нецензурно висловлювався, погрожував одному з правоохоронців, а також кинув камінь у службовий автомобіль та пошкодив його.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.