На Волині попрощалися з Героєм Юрієм Савлюком
У Поворській громаді на Волині учора, 4 лютого, поховали ще одного ГерояЮрія Савлюка.

Про це у фесбуці повідомляє Поворська громада.

Нагадаємо, під час боїв із російськими загарбниками поблизу села Нечволодівка Куп’янського району на Харківщині обірвалося життя волинянина Юрія Савлюка, жителя села Поворськ (18 лютого 1975 року народження).

Чоловік був сміливим та досвідченим воїном, брав участь в АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення також став на захист України і служив водієм 2 реактивного артилерійського взводу реактивної артилерійської батареї на найважчих напрямках фронту.

А 26 січня 2026 року внаслідок ворожого обстрілу Юрій Савлюк загинув у районі населеного пункту Нечволодівка Куп'янського району Харківської області. Воїн мужньо виконав свій військовий обов’язок і до останнього подиху залишився вірним присязі та українському народові, віддавши життя за Україну, її свободу та незалежність.


