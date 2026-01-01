Ожеледиця в Луцьку: до пів сотні людей щодня звертаються до травмпункту. ВІДЕО
Сьогодні, 11:46
До пів сотні людей щодня звертаються до травмпункту Луцької міської клінічної лікарні. 4 лютого у травмпункті надали допомогу більш як 30 пацієнтам, дев'ятьом із яких діагностували переломи кісток.
Про це Суспільному розповів лікар-травматолог медичного закладу Ігор Шпетун. З його слів, через ожеледицю пацієнтів побільшало.
Приїхала до травмпункту волинянка Лариса Гринюк. З її слів, проживає за містом, і підсковзнулася й впала, коли вийшла з хати. У результаті падіння на вулиці травмувала ногу.
"Це сталося в 9:30, але думаю пройде. А воно не хоче проходити. З хати вийшла, ще нікуди не йшла, тільки на дорогу хотіла вийти. Гулю виперло, воно болить, пече, нічого доброго. Значить так мало бути... Сьогодні трошки випав сніг на лід і все, і тут нічого не поможе ніякі не мешти, нічого. Слава Богу, що жива", — сказала волинянка.
До травмпункту в Луцьку приїхала з Княгининка Лариса Комар. Жінка говорить: впала на тротуарі.
"Буквально впала і от з рукою прийшла. Вона в мене міцно болить, я вже знаю. Бо я вже не один раз була травмована. Два місяці якщо в гіпсі мінімум, накладають гіпс і вони вже скажуть: відкритий чи закритий. Я проживаю одна, чоловіка немає, мені немає на кого спиратися, мені падати не вигідно", — говорить волинянка.
Волинянка Тетяна Михальчук розповіла, що її донька Анастасія травмувалася в селі Піддубці Луцького району.
"На пошту йшли. Послизнулася і вдарилася, рука спухла і гуля якась вискочила. Ми не знаємо, що таке, то прийшли сюди. Це перший раз таке. Стараємося обходити, не потрапляти в такі ситуації, але від того ніхто не застрахований", — додала жінка.
Травмувала руку в обідню пору Руслана Полюх, коли йшла в місті у магазин. Жінка чекала в черзі на отримання медичної допомоги.
"Перша година була десь. Йшла в магазин і впала. Не посипано кругом, а ще сніг припорошив... Впала на руку. Або поламала, або вивихнула, або не знаю що там. Бачте, в цьому місці напухла, болить", — говорить лучанка.
Зі слів лікаря-травматолога Ігоря Шпетуна, більшість пацієнтів — люди працездатного віку. Найбільш поширеними травмами є переломи рук, гомілок, розтягнення та забої.
"В основному травми променевої кістки в типовому місці. Це характерна травма, коли людина йде, послизнеться, падає на руку і ламає промінь в типовому місці. Травми гомілковостопного суглоба, тобто підвертання ноги. Були переломи гомілки, шийки стегна, але це поодинокі випадки", — зазначив лікар.
5 лютого на Волині вночі прогнозують невеликий сніг, вдень невеликий мокрий сніг і дощ. Вдень слабка ожеледь, ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу. Температура вночі у Луцьку — 3-5° морозу, вдень — 0-2° морозу.
