Підсумки перемовин: Україна очікує найближчим часом обмін військовополонених

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна найближчим часом очікує обмін українських військовополонених.

Про це глава держави заявив після доповіді української делегації за підсумками перемовин у тристоронньому форматі та контактів з американською стороною, пише LB.ua.

У доповіді взяли участь міністр оборони Рустем Умєров, начальник ГУР Кирило Буданов та голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Також буде вагомий крок: ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених. Треба повертати полонених додому", — наголосив президент.

За словами Зеленського, переговори тривають і будуть продовжені завтра. Українська позиція залишається незмінною — "війну треба завершувати реально".

Президент підкреслив, що Росія повинна бути готовою до завершення війни, а міжнародні партнери — забезпечити це реальними гарантіями безпеки та тиском на агресора. Водночас він застеріг від будь-яких "винагород" для Росії, адже це може призвести до зриву домовленостей у майбутньому.

"Не повинно бути винагород агресору. Якщо будь-яка винагорода агресору буде, Росія з часом зірве будь-яку домовленість", — зазначив Зеленський.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що за рік переговорних зусиль контрольний список спірних питань для мирної угоди між Україною та Росією значно скоротився, хоча найскладніші питання залишаються невирішеними.

Він також наголосив, що реальний прогрес у переговорах може тривалий час залишатися непублічним через чутливість процесу. США продовжують інвестувати значні ресурси у спроби досягти прориву у мирних перемовинах.

