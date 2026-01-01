На Волині у сніговому заметі застрягла «швидка»
Сьогодні, 10:40
Сьогодні вранці рятувальники відбуксирували зі снігового замету карету швидкої, яка прямувала за викликом.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення на лінію 101 надійшло о 07:59: у Володимирському районі поблизу села Хотячів автомобіль швидкої медичної допомоги, що прямував за викликом, застряг у сніговому заметі.
У салоні перебували водій та парамедик. Рятувальники 7 державної пожежної-рятувальної частини м. Володимира відбуксирування карету швидкої на стійку ділянку дороги і медики продовжили рух до місця виклику.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення на лінію 101 надійшло о 07:59: у Володимирському районі поблизу села Хотячів автомобіль швидкої медичної допомоги, що прямував за викликом, застряг у сніговому заметі.
У салоні перебували водій та парамедик. Рятувальники 7 державної пожежної-рятувальної частини м. Володимира відбуксирування карету швидкої на стійку ділянку дороги і медики продовжили рух до місця виклику.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині фура злетіла в кювет і перекинулася
Сьогодні, 11:18
На Волині у сніговому заметі застрягла «швидка»
Сьогодні, 10:40
На Волині горіли житловий будинок та господарські споруди
Сьогодні, 10:10