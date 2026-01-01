На Волині у сніговому заметі застрягла «швидка»





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Повідомлення на лінію 101 надійшло о 07:59: у Володимирському районі поблизу села Хотячів автомобіль швидкої медичної допомоги, що прямував за викликом, застряг у сніговому заметі.



У салоні перебували водій та парамедик. Рятувальники 7 державної пожежної-рятувальної частини м. Володимира відбуксирування карету швидкої на стійку ділянку дороги і медики продовжили рух до місця виклику.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці рятувальники відбуксирували зі снігового замету карету швидкої, яка прямувала за викликом.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Повідомлення на лінію 101 надійшло о 07:59: у Володимирському районі поблизу села Хотячів автомобіль швидкої медичної допомоги, що прямував за викликом, застряг у сніговому заметі.У салоні перебували водій та парамедик. Рятувальники 7 державної пожежної-рятувальної частини м. Володимира відбуксирування карету швидкої на стійку ділянку дороги і медики продовжили рух до місця виклику.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію