На Волині у сніговому заметі застрягла «швидка»

Сьогодні вранці рятувальники відбуксирували зі снігового замету карету швидкої, яка прямувала за викликом.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення на лінію 101 надійшло о 07:59: у Володимирському районі поблизу села Хотячів автомобіль швидкої медичної допомоги, що прямував за викликом, застряг у сніговому заметі.

У салоні перебували водій та парамедик. Рятувальники 7 державної пожежної-рятувальної частини м. Володимира відбуксирування карету швидкої на стійку ділянку дороги і медики продовжили рух до місця виклику.

