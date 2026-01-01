На Волині горіли житловий будинок та господарські споруди





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



У селі Городок Прилісненської громади через коротке замикання електромережі горіла господарська споруда, де зберігалися сільськогосподарський реманент, сіно й солома. Ще одна пожежа, причину якої з'ясовують, трапилася в селищі Заболоття.



У селі Гірники Ратнівської громади сталася пожежа житлового будинку. Вогнем знищено частину перекриття та стін, пошкоджено внутрішнє оздоблення, опалювальну грубу, електромережу та речі домашнього вжитку. Причину пожежі з’ясовують.



Загоряння ліквідовані силами рятувальників та працівників місцевих пожежних команд.



Унаслідок подій загиблих і травмованих немає.

