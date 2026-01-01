Сьогодні у Ковелі прощатимуться з Героєм Ігорем Тимоніком

Сьогодні у Ковелі прощатимуться з Героєм Ігорем Тимоніком
Скорботна звістка прийшла в родину мешканців села Ружин Ковельської громади на Волині про загибель на війні краянина Ігоря Тимоніка.

Про це у фейсбуці повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

У бою за Україну, її свободу і незалежність віддав своє життя матрос Тимонік Ігор Миколайович (03.09.1993 р.н.), оператор безпілотних апаратів відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А1275.

Він загинув 29 січня 2026 року в районі населеного пункту Шевченко Покровського району Донецької області.

Прощання з бійцем відбудеться у четвер, 5 лютого, за наступним порядком:

13:00 — служба в церкві Різдва Пресвятої Богородиці с. Ружин;
13:30 — громадянська панахида на подвір’ї церкви.

Поховають Захисника на кладовищі с. Ружин Ковельської громади.

«Вічна пам’ять і слава Герою!» - додав міський голова.

Сьогодні у Ковелі прощатимуться з Героєм Ігорем Тимоніком

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російські ракети по Харкову наводила викладачка університету, - СБУ
Сьогодні, 10:19
На Волині горіли житловий будинок та господарські споруди
Сьогодні, 10:10
Сьогодні у Ковелі прощатимуться з Героєм Ігорем Тимоніком
Сьогодні, 10:00
В Україні загинуло близько 55 000 солдат від початку повномасштабної війни
Сьогодні, 09:44
Екскерівника лікарні на Волині підозрюють в оборудці на 1,6 мільйона
Сьогодні, 09:29
Медіа
відео
1/8