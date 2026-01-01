Сьогодні у Ковелі прощатимуться з Героєм Ігорем Тимоніком

Скорботна звістка прийшла в родину мешканців села Ружин Ковельської громади на Волині про загибель на війні краянинаПро це у фейсбуці повідомив Ковельський міський головаУ бою за Україну, її свободу і незалежність віддав своє життя матрос Тимонік Ігор Миколайович (03.09.1993 р.н.), оператор безпілотних апаратів відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А1275.Він загинув 29 січня 2026 року в районі населеного пункту Шевченко Покровського району Донецької області.Прощання з бійцем відбудеться у четвер, 5 лютого, за наступним порядком:13:00 — служба в церкві Різдва Пресвятої Богородиці с. Ружин;13:30 — громадянська панахида на подвір’ї церкви.Поховають Захисника на кладовищі с. Ружин Ковельської громади.«Вічна пам’ять і слава Герою!» - додав міський голова.