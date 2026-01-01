Екскерівника лікарні на Волині підозрюють в оборудці на 1,6 мільйона

Екскерівника лікарні на Волині підозрюють в оборудці на 1,6 мільйона
Детективи Бюро економічної безпеки на Волині завершили розслідування у справі колишнього керівника лікарні Маневицької селищної ради.

Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.

Посадовець спільно з директором підрядної компанії організував закупівлю системи киснепостачання за завищеною ціною за кошти, виділені на протидію COVID-19.
Екскерівника лікарні на Волині підозрюють в оборудці на 1,6 мільйона

За даними слідства, фігуранти внесли неправдиві відомості до офіційних документів, унаслідок чого вартість обладнання була майже вдвічі вищою за середньоринкову.
Екскерівника лікарні на Волині підозрюють в оборудці на 1,6 мільйона

Місцевому бюджету завдано збитків на понад 1,6 млн грн, що підтверджено висновками Держаудитслужби та судово-економічної експертизи.

Колишньому керівнику лікарні та директору компанії-підрядника повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Оперативний супровід здійснює СБУ у Волинській області. Процесуальне керівництво - Волинська обласна прокуратура.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: БЕБ, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні у Ковелі прощатимуться з Героєм Ігорем Тимоніком
Сьогодні, 10:00
В Україні загинуло близько 55 000 солдат від початку повномасштабної війни
Сьогодні, 09:44
Екскерівника лікарні на Волині підозрюють в оборудці на 1,6 мільйона
Сьогодні, 09:29
Зеленський очікує завершення війни менш ніж за рік
Сьогодні, 09:13
«Слово «метастаз» було перепусткою на той світ, зараз це лікується», - волинський хірург. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
Медіа
відео
1/8