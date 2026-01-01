Екскерівника лікарні на Волині підозрюють в оборудці на 1,6 мільйона
Сьогодні, 09:29
Детективи Бюро економічної безпеки на Волині завершили розслідування у справі колишнього керівника лікарні Маневицької селищної ради.
Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.
Посадовець спільно з директором підрядної компанії організував закупівлю системи киснепостачання за завищеною ціною за кошти, виділені на протидію COVID-19.
За даними слідства, фігуранти внесли неправдиві відомості до офіційних документів, унаслідок чого вартість обладнання була майже вдвічі вищою за середньоринкову.
Місцевому бюджету завдано збитків на понад 1,6 млн грн, що підтверджено висновками Держаудитслужби та судово-економічної експертизи.
Колишньому керівнику лікарні та директору компанії-підрядника повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Оперативний супровід здійснює СБУ у Волинській області. Процесуальне керівництво - Волинська обласна прокуратура.
