«Слово «метастаз» було перепусткою на той світ, зараз це лікується», - волинський хірург. ФОТО, ВІДЕО

«Слово «метастаз» було перепусткою на той світ, зараз це лікується», - волинський хірург.





Про це розповіла меддиректорка з контролю якості надання допомоги обласної клінічної лікарні Світлана Дмитрієва, - повідомляє



З її слів, щодо структури захворювання чоловіків, то перше місце зайняли хвороби органів дихання, друге — товстої кишки, третє — нирки, четверте — шлунок. Серед жіночого населення перше місце займають новоутворення молочної залози, друге місце — немеленомні утворення, третє місце — рак матки, четверте місце — кишківник, каже Світлана Дмітрієва.



Журналісти побували у відділенні проктології волинської обласної клінічної лікарні та поспілкувалося з пацієнтами та лікарями.



"Метастази" — не вирок"

Рак кишківника найчастіше поширює метастази у печінку або легені, каже онкопроктолог Володимир Вірун. У відділенні проктології Волинської обласної клінічної лікарні щотижня оперують до п’яти пацієнтів з онкопатологіями.



З його слів, особливо складні випадки онкології — це злоякісні утворення у прямій кишці, тому що, крім операції, пацієнти проходять хіміотерапію і променеву терапію, а процес лікування розтягується на місяці.



"В 90-х роках слово "метастаз" було перепусткою на той світ, зараз і це піддається лікуванню. І, ІІ, ІІІ стадії мають найбільше шансів, для того щоби бути повністю здоровим і одужати. При певних онтологіях, особливо прямої кишки, в нас є механізм рестадіювання і зменшення стадії", — каже Володимир Недільський.



З його слів, людина може отримати сучасне хіміотерапевтичне лікування в комбінації з променевою терапією і в результаті за 2-3 місяці отримати рестадіювання із ІІІ стадії до І, навіть більше — можна отримати повне одужання без операції.



"У нас дуже багато "сімейних" онкологій"

Протягом 2025 року у відділенні проктології провели 150 операцій з приводу раку товстої кишки, прямої й ободової, говорить завідувач відділення Олександр Зінчук. У 40% хворих діагностуються онкологія на IV стадії. Це є загальноцивілізаційна проблема, говорить лікарка.



"Якщо до нас поступає пацієнт з раком кишківника, ми пропонуємо всім родичам першої лінії пройти колоноскопію і надалі проходити її раз в 5 років. Люди починають розуміти. В нас є дуже багато "сімейних" онкологій, коли оперується мати, через 5 років оперується дочка", — розповідає Олександр Зінчук.



Пацієнтка Ольга Халімон на четвертий день після операції самостійно ходить. Каже, що трохи болять шви після операції, але процес відновлення організму розпочався. Симптоми хвороби відчула не відразу.



"Слабкість зразу виражалась, а потім вже і болі були в ділянці шлунка і от так прийшлось мені звернутися для обстеження", — розповідає пацієнтка.



Симптоми хвороби: на що слід звертати увагу

Аби не запускати хворобу, при виникненні симптомів потрібно якнайшвидше звернутися до сімейного лікаря, каже проктолог Володимир Недільський. Серед найпоширеніших симптомів, на які варто звернути увагу — це виділення крові з заднього проходу, проноси, які змінюються закрепом, втрата ваги, блідість, в’ялість.



Зі слів Володимира Недільського, більше на рак кишківника хворіють чоловіки, ніж жінки. Також, додає лікар, захворювання помолодшало, його діагностують і в людей молодших за 50 років.



Завідувач відділення Олександр Зінчук каже, що в Україні відсутня державна цільова програма щодо попередження онкозахворювань, тому українці мають розраховувати винятково на себе. Щорічне превентивне обстеження допоможе виявити передракові стани або безсимптомні пухлини.





