Зеленський очікує завершення війни менш ніж за рік

Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому телебаченню заявив, що сподівається на досягнення миру в нашій державі упродовж менш ніж року дипломатичним шляхом.



Як пише



Президент стверджує, що його життя постійно перебуває під загрозою з боку росіян. Зеленський розповів, що спроби замаху на нього були здійснено неодноразово, і він вже звик жити в умовах небезпеки.



Зеленський стверджує, що Путін боїться виключно Трампа, а Європа не може перемогти його демократією.

