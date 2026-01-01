Зеленський очікує завершення війни менш ніж за рік
Сьогодні, 09:13
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому телебаченню заявив, що сподівається на досягнення миру в нашій державі упродовж менш ніж року дипломатичним шляхом.
Як пише Укрінформ, глава держави назвав війну екзистенційною: на кону існування України, а програш означатиме втрату незалежності. Зеленський сказав, що втрата суверенітету і поглинання Росією стали б катастрофою для українців - але цього не станеться.
Президент стверджує, що його життя постійно перебуває під загрозою з боку росіян. Зеленський розповів, що спроби замаху на нього були здійснено неодноразово, і він вже звик жити в умовах небезпеки.
Зеленський стверджує, що Путін боїться виключно Трампа, а Європа не може перемогти його демократією.
